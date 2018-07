Ausztria a biztonságot helyezi középpontba az EU soros elnökeként

A tömeges bevándorlással szembeni fellépés kiemelten szerepel Bécs céljai között, és ennek érdekében az Európai Unió szomszédságával is szorosabbra vonnák az együttműködést. A kötelező kvótákat ugyanakkor továbbra is elutasítja az osztrák kormány.

A július elsejével indult osztrák soros EU-elnökség három fő célja, az „Európa, ami megvéd” mottó jegyében, az illegális migráció visszaszorítása a külső határok védelmével, az európai versenyképesség javítása – ideértve a digitalizáció növelését és a munkahelyek védelmét –, valamint szavatolni az unió szomszédságának biztonságát, mondta Kiszelly Zoltán politológus az M1 Ma reggel című műsorában.



Utóbbihoz kapcsolódik a Nyugat-Balkán uniós integrációja is, elsősorban Montenegró viszonylatában, amit a magyar kormány is határozottan támogat, emelte ki a szakértő. Rámutatott: a térség és az EU közötti kapcsolatok szorosabbra vonásával a dél-keleti migrációs útvonalon érkező tömeget is hatékonyabban lehetne feltartóztatni.

Továbbra is napirenden tartják a kvóták kérdését

Kiszelly Zoltán fontosnak tartotta leszögezni, hogy az Európai Unió külső határainak védelme egy közös nevező a tagállamok között. Mindenki egyetért, hogy a schengeni határokat meg kell védeni annak érdekében, hogy a szabad belső mozgás megmaradhasson, hangsúlyozta a politológus.

Emlékeztetett, hogy ellentét van azonban a nyugati országok és a V4-ek között abban, hogy a külső határok hatékony védelmének kiépítését követően érkezzenek-e menekültek az Európai Unió területére. Angela Merkel és a brüsszeli elit úgy véli, hogy a harmadik országokban létrehozandó bevándorlási központokban beadott, pozitívan elbírált menedékkérelmek birtokában ellenőrzött úton, repülővel érkezhessenek menekültek az EU-ba, ismertette a nyugati álláspontot Kiszelly Zoltán.

Sebastian Kurz, az Európai Unió soros elnöki tisztségét július 1-jétől betöltő Ausztria kancellárja az Európai Parlament ülésére érkezik Strasbourgban (MTI/AP/Jean-Francois Badias)

Megjegyezte, hogy ezzel szemben a visegrádi országok azon az állásponton vannak, hogy a segítséget kell a konfliktuszónákba vinni, nem pedig a háborúk által veszélyeztetett embereket idehozni. Az osztrák kormányfő, Sebastian Kurz ugyan támogatja, hogy az unión kívül jöjjenek létre bevándorlási központok, de a tekintetben még nem döntött, hogy onnan érkezhessenek-e Európába menekültek, mondta a politológus.

Súlyos dilemmának tartja Bécs szempontjából, hogy ha németek a CDU és a CSU megállapodása értelmében elkezdik visszafordítani a bevándorlókat, akkor azok Ausztriában halmozódhatnak fel.

Kiszelly Zoltán hangsúlyozta, hogy az osztrák elnökség elutasító a kötelező kvótákkal szemben, és soros elnökként hatalmukban áll kitolni az önkéntes kvótákkal kapcsolatos döntést is a jövő tavasszal esedékes EP-választások utánra. A politológus szerint a Brüsszel és Berlin által támogatott önkéntes kvóta ugyanúgy veszélyes, mert napirenden tartja a kötelező kvóták kérdését.