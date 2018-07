Szijjártó: A képmutatást át kellene adni a múltnak

„A kulcskérdés itt az lesz a jövőben, hogy az Európai Unió és annak tagállamai hajlandóak lesznek-e világosan, egyértelműen, képmutatás nélkül beszélni a migrációs válság megoldásáról” – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az M1-en arról is beszélt, hogy teljes határvédelemről csak akkor lehet beszélni, ha a hotspotokat Európán kívül hozzák létre, és részletezte, hogy Magyarország segíti Montenegrót határainak megvédésében.

A múlt heti uniós csúcs után szinte minden tagország győztesnek érezheti magát a migráció ügyében. A magyar miniszterelnök úgy értékelt, a kötelező menekültkvótákat elutasító visegrádi négyek győzelmet arattak. Az osztrák kancellár egy hétfői interjúban pedig arról beszélt, amit a magyar kormány is már régóta hangoztat, vagyis, hogy a világ mintegy 60 millió menekültjének automatikusan joga van-e arra, hogy Európában nyújthasson be menedékkérelmet, vagy ezt máshol is megtehetné.

„Kétségtelen, hogy a visegrádi csoport az elnöklő Magyarország vezetésével komoly sikert aratott azáltal, hogy meg tudták gátolni azt, hogy a létrehozandó hotspotokból kötelezően bárkinek be kellene fogadni bevándorlókat” – fogalmazott a külgazdasági-és külügyminiszter az M1 Ma Reggel című műsorában. Szijjártó Péter hozzátette, az álláspont egyértelműen a kötelező kvóták irányából a határvédelem felé mozdult el.

„Ugyanakkor óvatosnak kell lenni, hiszen az Európa Tanács döntött már úgy, hogy a betelepítési kvóta csak önkéntes lehet, majd az állam-és kormányfőket felülbírálva a Belügyminiszterek Tanácsa többségi szavazással kötelezővé tette a kvótát” – tette hozzá.



A képmutató magatartást át kellene adni a múltnak

Arról is beszélt, hogyha nem Európán kívül jönnek létre a hotspotok, akkor teljes körű határvédelemről sem lehet beszélni, hiszen az csak akkor lehetséges, ha a hotspotokat Európán kívül hozzák létre.

„A kulcskérdés itt az lesz a jövőben, hogy az Európai Unió és annak tagállamai hajlandóak lesznek-e világosan, egyértelműen, képmutatás nélkül beszélni arról, hogy a migrációs válság megoldása európai szempontból csak úgy történhet meg, hogyha mi európaiak döntjük el, hogy kiket engedünk be Európába, és mi, európaiak döntjük el, hogy kikkel vagyunk hajlandók együtt élni” – szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter hozzátette, az Európai Unió migrációhoz való hozzáállása az embercsempész hálózatok üzleti modelljét erősíti, hiszen amíg az egyik ország nem engedi, hogy a kikötőjében kikössön egy illegális bevándorlókat szállító hajó, addig egy másik ország megengedi.

„Ezt a képmutató magatartást kellene átadni a múltnak, és akkor reális esély kínálkozna arra, hogy a bevándorlási válságra értelmes európai válasz szülessen” – fogalmazott, hozzátéve: amíg ez nem történik így, addig a veszély jelen van.

Görögországban lassan rosszabb a helyzet mint 2015-ben

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy realitássá válhat egy újabb migrációs hullám elindulása, hiszen újabb útvonal alakult ki a Nyugat-Balkánon, amely Albánián, Bosznia-Hercegovinán, Montenegrón keresztül vezet. Hozzátette, a görög tisztségviselők már arról beszélnek, hogy az országban kezd rosszabbá válni a helyzet, mint amilyen 2015-ben volt.

A miniszter kitért arra is, hogy hétfőn Montenegróban találkozott a köztársasági elnökkel, a miniszterelnökkel, a parlamenti elnökkel és a külügyminiszterrel, és hosszas tárgyalást folytattak a migráció okozta problémákról Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, nagy fontos, hogy Montenegrónak olyan kormánya van, amely kész arra, hogy megvédje a saját kormányát és polgárainak biztonságát.

Magyarország szolidáris

Hozzáfűzte, Magyarországnak az az érdeke, hogy a védelmi vonalak a Balkánon minél délebben legyenek, ezért megállapodtak abban, hogy mintegy 25 kilométernyi határkerítést Montenegró rendelkezésére bocsátanak, hogy a legsebezhetőbb albán-montenegrói határszakaszt meg tudják erősíteni.

„Mi mindenkinek segítünk a szolidaritás jegyében a Nyugat-Balkánon, akinek szüksége van arra, hogy meg tudja védeni a saját határát, a saját országa, saját polgárai biztonságát” – részletezte Szijjártó Péter.

Azzal kapcsolatban, hogy a V4-ek mellett még mely tagállamok képviselik ezt az álláspontot, elmondta, a az új osztrák kormány álláspontja sokkal közelebb van a visegrádi országokéhoz, mint a korábbi osztrák kormányé, emellett az új olasz kormány álláspontja is egyértelműen közelebb került a visegrádiakéhoz.

Többen is egyetértenek a V4-ekkel

„Salvini belügyminiszter úr döntése, hogy egy illegális bevándorlókkal telerakott NGO hajót, vagy hajókat nem enged kikötni az olasz kikötőkben, az egy olyan fejlemény, amelyre már régóta vártunk Európában annak érdekében, hogy meg tudjuk gátolni a Földközi-tengeren keresztül az Európába irányuló áramlást” – jelentette ki.

A külgazdasági és külügyminiszter összegezte: amíg az illegális bevándorlókkal „telerakott” hajók bármilyen európai kikötőben kiköthetnek, addig az embercsempészek és az NGO-k folyamatosan üzemeltetik és közlekedtetik ezeket a hajókat. „Ebben egészen biztosak lehetünk” – kommentálta.