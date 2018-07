Egyfajta utazási irodaként működnek az NGO-k

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésén a tagállamok képviselői egyetértettek abban, hogy legitim és elfogadható cél az, hogy a civil szervezeteknek átláthatóvá kell válniuk. Változhat-e a földközi-tengeri NGO-k megítélése?

Egy hónap kormányzás után csaknem megduplázta támogatását az olaszországi választások második helyezettje, az 5 Csillag mozgalommal együtt kormányzó Liga. A párt frontembere Matteo Salvini belügyminiszter határozott bevándorlásellenes politikájával 17,4 százalékról 31 százalékra tornázta fel pártja népszerűségét, amely várhatóan még nőhet, mert a politikus nemcsak a szavak, de a tettek embere is. Olaszország kitiltotta kikötőiből a migránsokat szállító nemzetközi civilszervezetek hajóit, Salvini pedig közölte, hogy az embercsempészekkel és a maffiával is együttműködő, egyfajta tengeri taxiként működő NGO-k tevékenységükkel nemcsak a szervezett bűnözést segítik, de emberi életeket is kockáztatnak, amikor arra bátorítják a migránsokat, hogy lélekvesztőikkel az olasz partok felé vegyék az irányt. A hétvégén kétszázan fulladtak a tengerbe Líbia partjainál. De ki buzdítja őket indulásra?

Horváth József biztonságpolitikai szakértő úgy látja, az embercsempészek rendkívül gyorsan tudnak reagálni a változásokra, hiszen miután kiderült, hogy Olaszország új vezetése lezárja a kikötőket, szinte napokon belül Spanyolország felé vették az irányt. Úgy fogalmazott: ha figyelembe vesszük, hogy a spanyol miniszterelnökkel Soros György tárgyalt „ebben a véget nem érő történetben semmi sem lehet véletlen” – vélekedett a szakértő a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

Kitért arra is, hogy az emberek életét folyamatosan kockáztatják az NGO-k, mert többen vannak a fedélzeten, mint ahányan lehetnének, nincsen ivóvíz, és nincsenek megfelelő körülmények az utazáshoz. Arra is rávilágított: érdekes kérdés, kik azok, akik kibérlik, felszerelik, legénységet és ellátást biztosítanak a hajókon. Hozzátette, az olasz hatóságoktól azt is meg lehetett tudni, hogy fényjelzésekkel, műholdas telefonokkal kommunikálnak az NGO hajók, és tudatosan veszik fel az embereket.



A beszélgetést ide kattintva hallgathatja meg. A beszélgetést ide kattintva hallgathatja meg.

„Kimondhatjuk, és a hatóságok régóta tudják, hogy egyfajta utazási irodaként működnek ezek az NGO-k” – jelentette ki a szakértő.

Hozzátette, a legelőnyösebb az lenne, amit az olasz kormány már elindított, hogy engedjék fel a hajókra az az olasz kormány képviselőit, illetve, meg kellene tiltani nekik, hogy kikapcsolják azokat a helymeghatározó eszközeiket, amelyeken keresztül pontosan mérni lehet, hogy milyen irányban mozognak, mert ezeket az adatokat összevetve a kommunikációs adatokkal pillanatokon belül kiderülhet, hogy tudatosan mozognak és keresik egymással a kapcsolatot.

Felhívta a figyelmet: a nemzetközi tengerjog a süllyedő hajók mentéséről szól.

„Tehát nem arról szól, hogy itt valaki tudatosan felül egy hajóra, lehetnek ezek a lélekvesztő gumicsónakok is, majd ezzel egy határozott útirányban elindul a tengeren, majd ezzel egy határozott útirányban elindul a tengeren, és utána jön egy csapat, aki fölveszi a fedélzetére, mert nyilvánvaló, hogy ezek a hajók alkalmatlanok a tengeren való átkelésre. Tehát én azt hiszem, hogy itt is jelenleg a tengerjoggal való visszaélésnek vagyunk a tanúi” – összegezte Horváth József biztonságpolitikai szakértő a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.