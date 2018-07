Reális és működőképes javaslatokat várnak az uniós vezetők Londontól, annak kapcsán, hogy a brit politika és gazdaság milyen rendszert szeretne kialakítani az Európai Unióval a kilépés után.

Vitás kérdés akad bőven, továbbra sem tudni, mi lesz az észak-ír – ír határ sorsa. Nem rendeződtek a kereskedelmi kapcsolatok, valamint a biztonságpolitikai szempontból adódó gondok sincsenek tisztázva. A Brexit-folyamat állásáról a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában beszélt a két meghívott szakértő, Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense és Egedy Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára.

Három alapfeltételben kellett volna megegyezni

A Brexit utolsó nagy „mérföldköve” a népszavazás volt, azóta egy helyben toporog a folyamat. Tavaly decemberre született egy olyan megállapodás, ami legalább körvonalazta a tárgyalások első szakaszának a végét. Ez az „elválási folyamat” egyes részleteit tisztázta, úgy, mint az EU és a brit állampolgároknak a jogait az Egyesült Királyságon belül, a közös piac és a vámuniók kérdését, illetve szólt egy pénzügyi hozzájárulásról is, amit az Egyesült Királyság a mostani kötelezettségeinek a fejében valamikor teljesíteni fog. Utána kéne jönnie a második szakasznak, de erre egyelőre nem került sor – mondta Gálik Zoltán.

Egedy Gergely szerint három alapfeltételben kellett volna megegyezni az első forduló lezárásánál. Pénzügyileg létrejött egyfajta megállapodás, az állampolgári jogok tekintetében is történt előrelépés, amit viszont „elsikáltak”, az az ír határkérdés.

Tartós politikai megosztottság Nagy-Britanniában

A Brexit kérdésében a brit politika minden rétege rendkívül megosztott, vannak, akik az unióval való teljes szakítás hívei, de szép számmal akadnak, akik szeretnének továbbra is kapcsolatot Brüsszellel, akár csak úgy, hogy az áruk szabad áramlását lehetővé tennék. Ez viszont, európai szemszögből, nem valósítható meg a munkaerő szabad áramlásának joga nélkül – vélte Gálik Zoltán.

Most történik egy kísérlet, hogy legalább a brit kormányon, a kabineten belül egységes legyen az álláspont a Brexitet illetően. Theresa May kabinetjének két csoportja a hírek szerint megegyezésre jutott egy harmadik verzióról, amelynek részletei még nem ismertek – fogalmazott Egedy Gergely.

Nagyon nehéz a kérdéseken túllépni, mert a brit társadalomban hosszú évtizedek óta a kilépést pártolók, illetve a maradás híveinek a tábora számbelileg nagyjából fej-fej mellett van. Ez egy tartós politikai megosztottság Nagy-Britanniában. „Mindez megszabja a dolgoknak a jelenlegi menetét” – tette hozzá Egedy Gergely.



A biztonsági kapcsolatok terén sincs egyetértés

Theresa May kabinetje egy olyan típusú Brexit mellett tette le a voksát, amely elutasít minden közösséget az Európa Unióval. Ezt nagyon sokan nem szeretnék, ennek az eredője, hogy felmerült egy új népszavazás megtartásának a lehetősége, ami arra lehetne jó, hogy további egy vagy két évre rábírja a brit kabinetet arra, hogy ezt az átmeneti állapotot valahogy fenntartsák. Ha pedig az következik be, hogy a brit gazdaság összeroppanás jeleit mutatja, akkor egy újabb népszavazáson, immáron a Brexit újragondolását is kitűzhetik felvetett kérdésként – mutatott rá Gálik Zoltán.

A biztonsági kapcsolatok terén sincs egyetértés. Európának hiányozna a brit titkosszolgálat közismert felkészültsége. Theresa May tudja, hogy a biztonság- és katonapolitika az egyik „legerősebb ütőkártyája”. Mindkét fél érdeke az együttműködés fenntartása – húzta alá Egedy Gergely.

Látszik, Európa azért folytat ilyen kemény politikai vitát Londonnal, mert nem akar példát statuálni a Brexittel másoknak, semmiképp sem szeretnének precedenst teremteni. Az Egyesült Királyság most Amerika, Ausztrália és a régi „birodalmi területek” felé látszik fordulni – vélekedett a szakértő.