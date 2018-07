Tovább gyűrűzik a belpolitikai válság Németországban

Forronganak az indulatok Németországban, de Horst Seehofer adott egy utolsó lehetőséget Angela Merkelnek. Ha a kancellár nem változtat a migrációs politikáján, akkor a belügyminiszter lemond. Ezáltal kormányválság alakulhat ki, amely akár előrehozott választásokhoz is vezethet.

Egy újabb szakasz zárult le Németországban, miután a CDU vezetőinek egyharmada már inkább a bajor testvérpárt, a CSU migrációs politikájával ért egyet, semmint a saját pártelnökük, Angela Merkel általtovábbra is képviselt vonallal – mondta Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az M1 Ma reggel című műsorában.

A nehéz belpolitikai helyzetbe került Angela Merkel német kancellár a minap még sikeresnek nevezte a múlt heti brüsszeli EU-csúcsot, mely során tizennégy országgal sikerült megállapodni a befogadásról, bár ebből később három ország jelezte, hogy ők mégsem értenek egyet, emlékeztetett a szakértő. Kiemelte: a CSU tíz órán keresztül zajló vasárnapi zárt kongresszusa ebben a feszült légkörben zajlott.



Merkelnek három napja van döntést hozni

Az értekezlet után Seehofer benyújtotta lemondását a pártelnökségről és a belügyminiszterségről. Hétfő délután öt órakor a belügyminiszter újra egyeztet Angela Merkellel – habár a kancellár jelezte, egy hónapra lenne szükség az „ügyek rendbetételére”, míg a belügyminiszter csupán három napot adott erre. Nógrádi György rámutatott: új helyzet alakult ki, mert Görögország visszafogadja a migránsokat.

A szakértő szerint ugyanakkor nagyon nehéz a helyzet. A szlovén-osztrák határon ugyanis nem lesz egyszerű visszaküldeni a menekülteket, mivel az osztrák kancellár „kőkeményen nekiment Merkelnek” és a német belügyminiszter álláspontját osztja, hangsúlyozta Nógrádi György. A másik nehezítő tényezőnek tartja, hogy szinte lehetetlen több százezer migránst visszaküldeni Görögországba, de ha mégis sikerülne sem lehet majd mit tenni velük, hiszen a törökök nem fogadják vissza a menekülteket.

München, 2018. július 2.

Horst Seehofer német belügyminiszter, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke nyilatkozik a sajtónak a párt müncheni elnökségi ülése végén 2018. július 2-re virradóra. Az ülésen Seehofer felajánlotta lemondását mindkét tisztségéből, indoklása szerint azért, mert Angela Merkel kancellár ellenállása miatt nem sikerül megvalósítani belügyminiszteri terveit. Az elmúlt héten Merkel és Seehofer sikertelen kísérletet tett az álláspontjuk közelítésére a migrációt érintő kérdésekben. (MTI/EPA/Lukas Barth)

Hol lesznek a hotspotok?

A szakértő rávilágított arra is, hogy a szociáldemokraták alkancellára tegnap este egy ötpontos programmal lépett színre, amelyek egyike kimondja, hogy ne hozzanak létre hotspotokat a migránsok számára. Nógrádi György viszont úgy látja, hogy ez esetben a brüsszeli döntés teljesen értelmetlenné válna. Továbbá megemlítette, hogy a marokkói miniszterelnök és az egyiptomi államfő leszögezték: egyik országban sem vállalják hotspotok létrehozását.

Három lehetőség áll a CSU előtt

A beszélgetésben elhangzott az is, hogy vasárnap este Seehofer az elnökségi ülésen három lehetőséget vázolt fel: meghajlik a CSU a CDU előtt, azonban ebben az esetben biztos, hogy elveszítik a szeptemberi tartományi választásokat. Vagy a belügyminiszter végigviszi akaratát a kancellár akarata ellenére is – ebben az esetben azonban Merkel menesztheti Seehofert –, de akár a koalíció is felbomolhat.

Amennyiben ez megtörténne, a két párt testvéri szövetsége feltehetően véget érne, vélekedett Nógrádi György. Hozzátette: mindkét pártban látszanak a törésvonalak és amíg válság van, mindkét párt ki is fog állni az egyes számú vezetője mögött.