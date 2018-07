Olaszországban is bűncselekmény az illegális migráció támogatása

Az illegális bevándorlás és annak segítése Olaszországban is bűncselekmény. A civil szervezetek hajóinak tevékenységét ez alapján kell megítélni – erről beszélt az M1-nek adott exkluzív interjúban a szicíliai Termini főügyésze.

Termini Imerese egy Szicíliai város, amely az Afrikból Európába tartó migráció régi célállomásának számít, és ahol az utóbbi években szinte precedens nélküli módon volt magas az érkezések száma. A hatóságok figyelme fokozatosan nőtt Európa déli kapujában, azonban hogy mi indokolta, hogy a szicíliai ügyészségek egymás után indítottak vizsgálatot, Ambrogio Cartosio főügyész azt válaszolta: az olasz törvények szerint büntetőjogi következményei vannak bizonyos magatartásformáknak, amelyek bűncselekménynek számítanak. Véleménye szerint nem helyes azt állítani, hogy példa nélkül álló migrációról van szó, hiszen Szicília az évszázadok során mindig migrációs célállomásnak számított, békés vagy máskor agresszív módon több irányból is érkeztek, nemcsak Afrikából.

A főügyész elmondta: az illegális bevándorlás bűncselekménynek számít az országban, annak elősegítése és pártolása szintén. A ügyészségek figyelme azért is terelődött a migráció jelenségére, hogy védelemben részesítsék az illegális bevándorlókat, akiket gyakran kizsákmányolnak munkatáborokban, és sok esetben áldozataivá válnak a büntetőjog alá eső körülményeknek a tengeri átkelés előtt és az utazás alatt. Olyannyira, hogy sokan már az érkezés előtt életüket vesztik.

A szicíliai ügyészségek egyre több figyelmet fordítanak a Földközi-tengeri mentési műveletekre. Ambrogio Cartosio elmondta: fontos különbséget tenni mentés és mentés között. Egyáltalán nem mindegy, hogy egy elsüllyedt hajóról mentik meg az embereket, hogy ne fulladjanak vízbe, vagy pedig egy nyugodt vizeket evező hajóról átveszik a menekülteket egy másik hajó fedélzetére. A főügyész hangsúlyozta: szerinte ez utóbbi talán nem számít mentésnek technikailag, vagy a szó szerinti értelmezésben.

Abban az esetben, ha ezeket az embereket úgy szállították egy hajó fedélzetére, hogy közben összejátszottak azokkal, akik az afrikai partokon törvénytelenül hasznot húztak ebből az utakból, akkor az – a főügyész véleménye szerint – szigorú jogi értelemben nem mentés, hanem bűnrészesség. Az embereket mentők és az embercsempészek közötti bűnrészesség – fogalmazott a főügyész.

Ambrogio Cartosio az exkluzív interjúban elmondta: a nem kormányzati szervek, vagyis az NGO-k már 2015 előtt is végeztek mentési munkálatokat, azonban akkor nem képeztek ekkora hírt, mivel nem is volt ennyire tömeges és széles a jelenség, amekkorára később nőtte magát. Hozzátette: korábban nem merült fel a hatóságokban a gyanú, – ahogyan az egy bizonyos ponttól kezdve bekövetkezett – hogy az NGO-k olyan magatartást tanúsítanak, amely büntetőjogilag kifogásolható, még akkor is, ha nem a szervezetek egészéről, hanem egyes tagjairól van szó.

Egy ponttól kezdve világossá vált a hatóságok számára, hogy az esetek egy részében az NGO-k erkölcsi kódexe különbözik az olasz jogrendszertől, így az ő magatartásuk ellentétbe került a büntetőjogi előírásokkal.

Ahogy azt a főügyész elmondta: nem feladatuk, hogy egy adott bűncselekményt az elkövető személyiség alapján ítéljenek meg. Egy cselekmény akkor számít bűncselekménynek, ha egy személy, vagy egy nem kormányzati szervezet tagja olyasmit követ el, ami kivizsgálásra szorul. Amennyiben bizonyítást nyer, az bűncselekmény elkövetőjét meg kell büntetni – hangsúlyozta Ambrogio Cartosio.

Szorosan vett szakmai, jogi értelemben, amikor a migrációban embercsempészekről beszélünk, akkor egy olyan alanyról van szó, aki a migránst – aki Európába akar eljutni – az afrikai partok térségében tartja, majd megszervezi az utat, vagyis arra törekszik, hogy a migráns megérkezzen Európába. Mindezt pénzért cserébe. A migrációnak ezt a típusát, amely illegális megy végbe, gyakran súlyos erőszakos cselekmények kísérik, mivel sok esetben a migránsok testét sebek, zúzódások borítják, és arról számolna be, hogy ezeket a sérüléseket a börtönközpontokban szerzik, az embercsempészek bántalmazása által – tájékoztatott a főügyész. Hozzátette: ezek a személyek az olasz jogszabályok értelmében bűncselekményt követnek el az esetek egy részében illegális bevándorlás és annak pártolása címén.

Emberkereskedelemmel vádolhatók azok, akik tényleges embert adnak el, máskor prostitúcióra való kényszerítésben bűnösek, illetve számtalan más bűncselekményben. Szoros jogi értelemben ezt érthetjük emberkereskedő alatt, bár a sajtó lazábban szokott fogalmazni – véli a főügyész.

Ambrogio Cartosio a gumicsónakok és hajók kapcsán elmondta: több lehetőség is van arra, hogy mi történjen a megüresedett hajókkal, csónakokkal. Volt eset, amikor a gumicsónak magától visszajut a líbiai partokra a hullámok sodrásától. Máskor az embercsempészek a migránsokat elviszik az NGO-hajókig és azután ugyanezzel a vízi járművel visszatérnek a partra. Fontos tudni azonban, hogy egyik és másik esetben is fennáll a bűnszövetkezés vélelme, hiszen egyenes visszaszolgáltatják a járművet. Elmondható tehát, hogy tényleges és többször megismétlődő megállapodás létezik a migránsokat szállító embercsempészekkel. Ez jelentős bizonyítéknak számat az illegális bevándorlás bűncselekményének pártolásában – hangsúlyozta a főügyész.

Gátlás nélküli, kíméletlen szervezetek az embercsempészek

A főügyész szerint az embercsempész szervezetek egyetlen vezérérdeke az anyagi haszonszerzés, a pénz. Erőszakot alkalmaznak, tisztességtelenül üzletelnek és minden eszközzel a pénzszerzésre törekszenek. Cartosio egyértelműnek tartja, hogyha nem szállnak szembe az embercsempészekkel, akkor a bűncselekmények terjedése Európában is határtalanná válik, nemcsak Afrikában. Nemzetek feletti szinten kellene szembeszállni Európában az embercsempészés jelenségének felszámolására – véli a főügyész.

Az észak-afrikai embercsempészek és az olasz szervezett bűnözés közötti kapcsolatról úgy vélekedik Ambrogio Cartoso: nem tud közvetlen megállapodásról a két fél között. Azt azonban fontos kiemelni, hogy számos eset felszínre került, amikor az úgynevezett migránstáborok és más szálláshelyek, amelyeket Szicíliában működtettek, a maffiához közel álló személyek, a maffiózók rokonai vagy ismerősi tartottak kézben. Véleménye szerint érdekazonosság köti őket össze: az észak-afrikai embercsempészek keresnek rajta, hogy a migránsokat Szicíliába juttatják, egyes bűnszervezeteknek. Szicíliában elsősorban a maffiának szintén anyagi érdeke fűződik a befogadóközpontok működtetéséhez, a minden egyes migráns után fizetett állami juttatások révén – tette hozzá Ambrogio Cartosio Termini Imerese főügyésze.