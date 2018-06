Uniós nyilatkozat után – fontos, hogy mindenki betartsa a szabályokat

Hosszútávon is számíthatunk arra, hogy a kötelező kvóta nem kerül napirendre – mondta Gálik Zoltán egyetemi docens az M1 reggeli műsorában.

Az állandó és kötelező kvótarendszer egyelőre lekerült az asztalról – értékelte az Európai Tanács migráció kérdésében hozott nyilatkozatát Gálik Zoltán egyetemi docends. A határőrizet megerősítése, a másodlagos mozgások megtiltása is olyan tételek, amelyeket a visegrádi országok már két és fél éve mondanak – tette hozzá.

Az uniónak most két dolgot kell megtennie, egyrészt a túlélését biztosítani, amit már a politikusok is elismertek, másrészt pedig meg kell teremteni a belső kohéziót – mondta Gálik Zoltán, hozzátéve, hogy elsősorban az észak és dél közötti nagyon komoly feszültséget kell feloldani.

A szakértő szerint most az a legfontosabb, hogy minden tagállam betartsa a nyilatkozatban foglaltakat, például frontországok valóban ne engedjék tovább Franciaország, Németország felé az embereket azonosítás nélkül.

Kohézióra van szükség abban is, hogy az unió egységesítse védelmi politikáját – tette hozzá. Gálik Zoltán fontos elemnek nevezte azt is, hogy a nyilatkozat szerint a külső határok védelmére is jut az uniós költségvetésből.

A 2015-ös válság túlnyomórészt abból adódott, hogy néhány európai állam tulajdonképpen nem tartotta be a schengeni egyezményt, a dublini szerződésben foglaltakat – mondta Gálik Zoltán, aki szerint a mostani csúcsnak az is egy fontos eredménye, hogy ezúttal úgy nem készül el a dublini rendszer reformja, hogy az az olaszoknak is tetszik.