Trump: Franciaország lépjen ki az EU-ból

A The Washington Post értesülései szerint Donald Trump amerikai elnök felvetette Emmanuel Macron francia elnöknek április végi fehér házi magánjellegű megbeszélésükön, hogy Franciaország lépjen ki az Európai Unióból, és cserébe az Egyesült Államok jobb kereskedelmi feltételeket biztosít számára, mint amilyeneket az EU tagországaként élvez – a tekintélyes amerikai napilap két európai illetékesre hivatkozva írja ezt.

A magánjellegű megbeszéléskor Trump kereskedelmi kérdésekről tárgyalt Macronnal, és egyszer csak azt kérdezte tőle: „miért nem lép ki az EU-ból?”. Megjegyezte, hogy ez esetben Washington olyan kétoldalú kereskedelmi feltételeket biztosítana Franciaországnak, amelyek jobban azoknál, mint amelyeket az Egyesült Államok nyújt egészében az Európai Uniónak. A Fehér Házban nem kérdőjelezték meg a lapértesülés hitelességét, de kommentálni sem akarták. A The Washington Post szerint Trump felvetése azt mutatja, hogy neki és azoknak, akik megválasztották, alapvető ismereteik sincsenek Macron nézeteiről.

Emmanuel Macron francia elnök (MTI/AP/Geert Vanden Wijngaert)

Ez egy példa arra, ahogyan az amerikai elnök ösztönzi az Egyesült Államokkal szövetséges államok szervezetének szétzilálását, az amerikai kormány hivatalos álláspontja ellenében. Az amerikai lap megjegyzi, hogy Trump választási kampánya óta nyilvánosan ócsárolja az EU-t és a NATO-t, és a támadások gyakorisága és elvetemültsége azóta nőtt. Felidézi, hogy egy hete egy észak-dakotai rendezvényen Trump azt mondta: „az Európai Unió természetesen hasznot akar húzni az Egyesült Államokból, hogy kiürítse a malacperselyünket”.

Donald Trump, amerikai elnök (MTI/AP/Susan Walsh)

A The Washington Post azt is felemlegeti, Trump kijelentette a három héttel ezelőtti kanadai G7-csúcson, hogy a NATO „ugyanolyan csapnivaló”, mint Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA). Arról beszélt Stefan Löfven svéd miniszterelnöknek, hogy az Egyesült Államoknak ki kéne lépnie a NATO-ból, majd nem ildomos támadást intézett Angela Merkel ellen a német kancellár számára legkellemetlenebb pillanatban. „Ez a mélyülő trend egy elkerülhetetlen következmény levonásához vezet: Trump nem hisz az Európai Unió és az NATO folytonos sérthetetlenségében, és abban sem, hogy az Egyesült Államoknak kötelezettsége van mindkettejük iránt” – írja a The Washington Post.

Az Axios washingtoni hírportál értesülései szerint Trump többször is azt mondta fehér házi hivatalnokoknak, hogy ki akarja léptetni az Egyesült Államokat a Világkereskedelmi Szervezetből (WTO), ami elképzelhetetlen zűrzavart okozna a globális kereskedelemben. A hírportál egy olyan illetékesre hivatkozva írja ezt, aki tárgyalt róla az elnökkel. Trump számos alkalommal fenyegetőzött ezzel, és gyakran mondta tanácsadóinak: Állandóan szórakozik az Egyesült Államokkal a WTO. Nem tudom, hogy miért vagyunk benne.

Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszter (MTI/EPA/Ronal Wittek)

Az Axios ezzel összefüggésben emlékeztetett arra, hogy Trump választási kampánya idején az mondta az NBC hírtelevízió egyik műsorában, hogy a Kereskedelmi Világszervezet „egy katasztrófa”. Nem sokkal később Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Axios értesülései egyszerűen tévesek.