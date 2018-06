Megegyezés született a migrációt érintő kérdésekben az EU-csúcson

Az uniós tagországok vezetői több kétoldalú egyeztetést követően megállapodást értek el a pénteken véget ért brüsszeli csúcstalálkozón megvitatott kérdésekben, így a migráció kérdésében is: Orbán Viktor kormányfő a visegrádi négyek nagy győzelmeként értékelte a migráció kezelésében elért eredményeket – az elfogadott szöveg szerint az Európai Unió területén „ellenőrzött menekültközpontok” jöhetnének létre önkéntes alapon, és ezekben dolgoznák fel a szárazföldön és tengeren érkezett menedékérők beadványait; ezen létesítmények lehetővé tennék annak gyors megállapítását, hogy ki számít kitoloncolandó gazdasági bevándorlónak, és ki jogosult nemzetközi védelemre, utóbbiakkal kapcsolatban – mint írták – érvényesülnie kell a szolidaritás elvének.

Olaszország eleinte blokkolta az összes többi közös nyilatkozat elfogadását, amíg nem sikerül olyan megoldásra jutni, amely Róma számára is kielégítő. A hajnalba nyúló tárgyaláson Giuseppe Conte olasz kormányfő azt kifogásolta kezdetben, hogy a tervezett szövegben túl sokszor szerepelt az önkéntesség lehetősége, és ez véleménye szerint nem biztosította volna a migrációs nyomás okozta patthelyzet feloldását.

A zárónyilatkozat szerint meg kell szüntetni azon körülményeket, amelyek arra késztetnek bárkit, hogy az élete kockáztatása árán is igénybe vegye az embercsempészek szolgáltatásait.

Giuseppe Conte olasz miniszterelnök sajtóértekezlete az Európai Unió kétnapos brüsszeli csúcstalálkozójának végén, 2018. június 29-én (MTI/AP/Olivier Matthys)

Ennek érdekében Európán kívül is létre kellene hozni olyan központokat, amelyekben feldolgozzák a partraszállított emberek menedékkérelmét. Felkérték az uniós intézményeket, hogy a harmadik országokkal, valamint az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával (UNHCR) és a Nemzetközi Migrációs Szervezettel (IOM) együttműködve mihamarabb vizsgálják meg az ilyen regionális központok létrehozásának tervét.

Az uniós vezetők jóváhagyták a második hárommilliárd eurós csomagot Törökország számára, amelyet az országban tartózkodó menekültek ellátására fognak fordítani. Emellett arról is megegyeztek, hogy átutalnak 500 millió eurót a migráció kiváltó okait kezelni hivatott afrikai pénzalapba az európai fejlesztési alapból.

Magasabb szintre kell emelni az együttműködést Afrikával

Kiemelték: magasabb szintre kell emelni az együttműködést Afrikával, s ehhez nem csak a fejlesztési támogatások fokozására van szükség, hanem új keretrendszert kell létrehozni, amely lehetővé teszi, hogy jelentősen növekedjenek mind az afrikai, mind az európai forrásokból származó magánberuházások.

Emellett kitértek arra is, hogy az EU-nak továbbra is támogatást kell nyújtania a nyugat-balkáni partnerállamoknak, illetve segítenie kell az illegális migráció megelőzésére irányuló erőfeszítéseket a Földközi-tenger nyugati medencéjében húzódó útvonalon fekvő országokban is, elsősorban Spanyolországban és Marokkóban.



EU-csúcs Brüsszelben

A Földközi-tenger közepén átívelő migrációs útvonal kapcsán fokozottabb erőfeszítéseket sürgettek az embercsempészek megállítására, s hangsúlyozták, hogy minden hajónak tiszteletben kell tartania a vonatkozó jogszabályokat, nem akadályozhatják a líbiai parti őrség műveleteit. A nyilatkozat aláírói felelősségének elismerésére szólították fel Oroszországot a maláj utasszállító Kelet-Ukrajna feletti lelövésében, felszólították Moszkvát, hogy működjön együtt az elszámoltatásban. Megállapodás született az Oroszország ellen Ukrajna destabilizálása miatt elrendelt uniós gazdasági szankciók hat hónappal való meghosszabbításáról is.

Brexit: fokozott erőfeszítéseket sürgettek London részéről

Az Egyesült Királyság európai uniós kilépése után bennmaradó tagországok vezetői üdvözölték az előrehaladást a brit kilépési folyamatában, azonban aggodalmukat fejezték ki a megfelelő eredmények hiánya miatt az ír-északír határellenőrzés ügyében, és fokozott erőfeszítéseket sürgettek London részéről. Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán pénteken hajnalban közzétett videóban a visegrádi négyek nagy győzelmeként értékelte az eredményeket.

Kiemelte: fenyegetett az a veszély, hogy a létrehozandó menekülttáborokból szétosztják a migránsokat az európai országok között, de „ezt sikerült visszavernünk, a saját javaslatunkat pedig elfogadtatnunk”.

Orbán Viktor miniszterelnök érkezik az Európai Unió brüsszeli csúcstalálkozójára 2018. június 28-án (MTI/EPA/Nicolas Lambert)

Menekülttáborokból senkit sem lehet áthelyezni másik országba

Ez világosan kimondja, hogy a menekülttáborokból senkit sem lehet áthelyezni másik országba az adott tagállam beleegyezése nélkül. Így Magyarország továbbra sem lesz bevándorlóország, megmarad magyar országnak – fogalmazott. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke ugyanakkor figyelmeztetett: túl korai sikerről beszélni, a munka nehezebb része még hátra van. Hozzátette, alapvető fontosságú az illegális bevándorlóáradat megállítása vagy legalábbis további csökkentése. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy az EU egységes frontot mutatott a kereskedelempolitika ügyében.

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke, Bojko Boriszov, az Európai Uniós soros elnöki tisztségét betöltő Bulgária miniszterelnöke és Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke (b-j) az EU kétnapos brüsszeli csúcstalálkozójának végén tartott sajtóértekezletük lezárulta után, 2018. június 29-én (MTI/EPA/Stephanie Lecocq)

Európa kiáll a szabad és tisztességes kereskedelem mellett

Leszögezte: „Európa továbbra is kiáll a szabad és tisztességes, közös szabályokon alapuló kereskedelem mellett”. Kiemelte továbbá, hogy “széles támogatást” kapott az ülésen az a javaslat, amelynek értelmében 2020 végéig 10 ezer főre növelnék az uniós határ- és partvédelmi ügynökség (Frontex) személyzetének létszámát. Emmanuel Macron francia elnök azon véleményének adott hangot, hogy a péntekre virradóra megszületett migrációs egyezmény a szolidaritás és a felelősségvállalás helyes egyensúlyán alapul.

Angela Merkel, német kancellár és Emmanuel Macron, francia elnök az Európai Unió brüsszeli csúcstalálkozóján az esemény második napján, 2018. június 29-én (MTI/EPA/Stephanie Lecocq)

Angela Merkel német kancellár közölte, a megállapodás fontos lépés a helyes irányban, de az útnak még nincs vége. Giuseppe Conte pedig arról számolt be, hogy más tagállamokkal ellentétben Olaszország nem fog visszafogadni a területén elsőként regisztrált, majd Németországban feltartóztatott egyetlen migránst sem.

Szolidaritása jeleként Szlovákia kész ideiglenesen 1200 menekültet befogadni, hogy segítse az arra rászoruló szomszédos országokat – jelentette ki Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök az uniós vezetők pénteki brüsszeli csúcstalálkozója után. Pellegrini hangsúlyozta ugyanakkor, hogy egyetlen migráns sem jöhet a kormány beleegyezése nélkül.