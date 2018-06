Orbán: Győzelmet arattak a visegrádi országok

Az uniós tagországok vezetői több kétoldalú egyeztetést követően megegyeztek a csúcstalálkozó csütörtöki munkanapján tárgyalt témákat összegző zárónyilatkozat szövegében, közte a migráció kezelését érintő kérdésekben – közölte pénteken Twitter-üzenetében Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke. Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára feltett videóban azt mondta: győzelmet arattak a visegrádi országok.

Információk szerint az elfogadott szövegben az Európai Unión belül menekültközpontok önkéntes alapon, tagállami felajánlás alapján jöhetnének létre, amelyek úgy a szárazföldön, mint a tengeren érkezett illegális bevándorlók és menekültek kérelmeinek feldolgozását látnák el.

Olaszország korábban azért nem járult hozzá a javaslat szövegének elfogadásához, mert túl sokszor szerepelt az önkéntesség lehetősége a tervezetben, amely véleménye szerint nem biztosította volna a migrációs nyomás okozta patthelyzet feloldását – közölték a tárgyalás részleteit ismerő források.

Angela Merkel német kancellár „jó jelnek” nevezte, hogy az uniós tagországok vezetőinek sikerült megegyezniük egy közös migrációs zárónyilatkozat szövegében, ugyanakkor elismerte, hogy mély megosztottság maradt a tagállamok között. A német kancellár elmondta, a tagországok a migránsok unión belüli mozgásának szigorúbb ellenőrzéséről egyeztek meg. Egyértelmű, hogy mindenki köteles betartani a szabályokat, és az, hogy egyetlen menedékkérő sem választhatja ki azt az uniós országot, ahol menedékjog iránti kérelmet kíván benyújtani – tette hozzá.

Emmanuel Macron francia államfő a tanácskozás első munkanapját követően elmondta, a zárónyilatkozatban tükröződik a francia álláspont, amely a külső határok védelmét, az unión kívüli műveleteket, a felelősséget és az európai szolidaritást hangsúlyozza.

Sebastian Kurz osztrák kancellár (b) és Emmanuel Macron francia elnök az Európai Unió brüsszeli csúcstalálkozóján az esemény első napján, 2018. június 28-án. (MTI/EPA/Olivier Hoslet)

Aláhúzta, a szövegben érvényesül az európai együttműködés, és egyértelműen azon országok mellé áll, amelyek frontországként szembesülnek a migráció okozta kihívásokkal. Kijelentette, Európának még sokáig kell együtt élnie a migrációs nyomással. Európa nem egy sziget, a kihívásnak minden körülmények között ellen kell tudni állnia saját értékeinek tiszteletben tartása, polgárai biztonságának és a nemzeti összetartozás megőrzése mellett – tette hozzá.

Giuseppe Conte új olasz kormányfő a tanácskozást követően kijelentette: „elégedettek vagyunk, Olaszország nincs többé egyedül”. A migráció kérdésében egyesített megközelítés született egy felelősségteljesebb, szolidárisabb Európával, ahogy azt Olaszország kérte – tette hozzá.

Sebastian Kurz osztrák kancellár elmondta, a zárónyilatkozat szerint Görögország és Olaszország zárt menekültközpontokat hozhat létre területén, ha azt szükségesnek tartja. Nincsen szó a menekültek kvóták szerinti elosztásának rendszeréről, amelyben Ausztria nem akart részt venni, ugyanis már így is aránytalanul sok bevándorlót fogadott. Az osztrák kancellár pozitív lépésnek nevezte, hogy a hangsúly a külső határok védelmére helyeződött, ugyanis a visegrádi országok mellett Dánia, Hollandia, Bulgária és Ausztria is az erősebb határvédelem mellett érvelt.

Joseph Muscat máltai kormányfő távozásakor adott tájékoztatásában arról beszélt, az uniós tanács megegyezett abban is, hogy a Földközi-tengeren mentési feladatokat végző civil szervezetek hajóinak tiszteletben kell tartaniuk a vonatkozó törvényeket és nem akadályozhatják a líbiai parti őrség munkáját. Világos és egyértelmű az állásfoglalás, amely igazolja Málta törekvéseit – közölte.

Az Európai Unió brüsszeli csúcstalálkozójának első napi ülése 2018. június 28-án. (MTI/EPA pool/Stephanie Lecocq)

Információk szerint az unión belüli menekültközpontok önkéntes alapon, tagállami felajánlás alapján jöhetnének létre, amelyek úgy a szárazföldön, mint a tengeren érkezett illegális bevándorlók és menekültek kérelmeinek feldolgozását végezné. Az unión kívüli országokban tervezett, a kérelmek előzetes feldolgozást végző befogadó központokat főként az észak-afrikai régió országaiban állítanák fel. Hozzátették, a javaslat szerint a nemzetközi védelemre jogosultakat szigorúan felajánlás alapján osztanák el az arra jelentkező tagállamok között.

Amíg a legtöbb ország – beleértve Olaszországot is – támogatja, néhány tagállam nem tartja elfogadhatónak a javaslatot – közölték.

Csütörtök este az uniós tagországok vezetői nem tudtak közös nyilatkozatot elfogadni az aznap kezdődött csúcsértekezlet addig tárgyalt témáiról, miután az egyik tagállam – diplomáciai források szerint Olaszország – blokkolta azok jóváhagyását, amíg nem kerül sor a migrációs vitára.

Giuseppe Conte új olasz kormányfő már a találkozó előtt a migrációügyi zárónyilatkozat megvétózásával fenyegetett, amennyiben a tagállami vezetők nem tudnak Róma számára is elfogadható megoldásra jutni a bevándorlásról. Később azonban névtelenséget kérő diplomáciai források arról számoltak be, hogy Olaszország a többi zárónyilatkozat elfogadását is blokkolni fogja, amíg nem születik számukra megfelelő megoldás a munkavacsora migrációs vitáján.

Csütörtök délután kétnapos uniós csúcstalálkozó kezdődött Brüsszelben, amelyen elsősorban a közös migrációs és menekültpolitikáról, Nagy-Britannia uniós kilépési folyamatáról, a következő többéves költségvetési keretről, illetve gazdasági és kereskedelmi kérdésekről tárgyalnak az Európai Unió tagországainak állam- és kormányfői.