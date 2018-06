Fordulatot hozhat az osztrák elnökség az EU migrációs politikájában

Szakértő szerint fordulatot hozhat az osztrák elnökség az Európai Unió migrációs politikájában. Az osztrák kancellár ugyanis támogatja azt a magyar javaslatot, hogy a migránsok elosztása helyett a külső határokat védjék meg.

Csoportosan érkeznek a migránsok Albániába. Az utóbbi hónapokban ismét egyre több illegális bevándorló használja a balkáni útvonalat. A migránsok ugyanakkor a földközi-tengeri útvonalat is igénybe veszik. Összesített adatok még nincsenek, de az biztos, hogy 2018 első néhány hónapjában több mint 30 ezer migráns lépett be az Európai Unió területére – hangzott el az M1 Unió28 című műsorában.

A bevándorlás volt a legfőbb téma a múlt heti kibővített V4-csúcson is, amelyen az osztrák kancellár is részt vett. Orbán Viktor kormányfő a találkozó után azt mondta, egyetértettek abban, hogy Európának képesnek kell lennie arra, hogy megvédje a saját határait, és biztonságot adjon állampolgárainak, illetve, hogy az Európai Unióhoz tartozó tagállamok kapcsolatát az együttműködés és ne pedig a konfrontáció jellemezze.

Egyetértést kell kialakítani

Hozzátette, „ebből az következik, hogy migráció kérdésében a hangsúlyt azokra a kérdésekre kell helyezni, ahol egyetértést tudunk kialakítani. Ma két ilyen kérdés van: az egyik a határvédelem kérdése és a régi javaslat, amely szerint a hot spotot, illetve külső menekülttáborokat nem az Európai Unió területén, hanem azon kívül kell létrehozni”.

Elektromos jelzőrendszer a magyar–szerb határon álló biztonsági határzáron (MTI/Ujvári Sándor)

Az osztrák kancellárt azért látták vendégül, hogy meghallgassák terveiről, ugyanis Ausztria lesz az Európai Unió soros elnöke a következő fél évben. Sebastian Kurz osztrák kancellár szerint is fontos a külső határok védelme, ezért úgy véli, hogy meg kell erősíteni a Frontexet. Mint mondta, „biztosítani kell, hogy az uniós határvédelmi ügynökség felléphessen az embercsempészekkel szemben”.

Kurz: Nem a kvóta a legfontosabb kérdés

A kancellár hangsúlyozta, nem a kvóta a legfontosabb kérdés. Úgy véli, az Európai Unióban nem az elosztásra kellene koncentrálni, hanem inkább a közös határvédelemre, ugyanis csak abban az esetben jöhet létre a határok nélküli Európa, ha az Európai Unió meg tudja védeni külső határait – hangsúlyozta Sebastian Kurz.

A külső határok védelmét sürgeti az új olasz kormány is. A belügyminiszter bejelentette, hogy a jövőben egyetlen civil szervezet hajója sem köthet ki Olaszországban. Matteo Salvini olasz belügyminiszter szerint ugyanis a migránsokat szállító NGO-k az embercsempész-maffiának segítenek.

Olaszországnak is elege lett

A Figyelő munkatársa, Deák Dániel szerint ezek az NGO-k sokkal inkább egy migránsszállító ügynökséggé váltak az elmúlt időszakban, és ebből elege lett Olaszországnak is. Az új olasz kormány egyértelművé tette, hogy az Európai Uniónak ezen mindenképp változtatnia kell, és egy olyan megoldási javaslatot kellene elfogadnia, amelyet Magyarország már 2015-ben elsőként szorgalmazott. Hozzátette, ennek értelmében egy közös európai hadsereget vagy fegyveres erőt kellene létrehozni, amellyel hatékonyan lehetne védeni a külső határokat.

Matteo Salvini együttműködést kezdeményezett Ausztriával és Németországgal a migráció és a terrorizmus ellen. Sebastian Kurz válaszul azt közölte, létre kell hozni az illegális migráció ellen harcolók tengelyét. A szakértő szerint ez az összefogás hatalmas siker Magyarországnak, amely 2015-ben egyedül állt ki a migrációval szemben.

Egyre többen csatlakoznak a magyar állásponthoz

Az, hogy Olaszország, Ausztria, sőt, most már Németország egyik legnagyobb tartománya is csatlakozott a magyar állásponthoz, azt mutatja, ha ez így megy tovább, előbb-utóbb Magyarország teljes mértékben át tudja vinni azokat az elképzeléseket az Európai Tanácson és az Európai Bizottságon is, amelyeket már több mint 3 éve szorgalmaz – hangsúlyozta Deák Dániel, a Figyelő főmunkatársa.

A német belügyminiszter, Horst Seehofer közölte, hogy rendőrökkel segítik Albániát, mivel ismét egyre több migráns indul el a balkáni útvonalon. Sebastian Kurz pedig kijelentette, nem szabad megvárni, hogy ismét bekövetkezzen az a katasztrófa, mint 2015-ben.