EU-csúcs: először a külső határok védelmére kell összpontosítani Tusk szerint

Mindenekelőtt az Európai Unió külső határainak szigorúbb védelmét kell megoldani, ez közelebb vihet a rendezéshez a migráció belső dimenziójának ügyében is - jelentette ki rövid sajtóértekezletén az Európai Tanács elnöke az uniós vezetők csütörtöki brüsszeli csúcstalálkozója előtt.

Donald Tusk megerősítette, hogy javaslatot fog tenni a Földközi-tengerből kimentett bevándorlók biztonságos elhelyezésére és menedékkérelmük elbírálására Európán kívül létrehozandó központok felállítására. „Ennek az alternatívája a határok kaotikus lezárása, az EU-n belül is, illetve az uniós tagállamok közötti konfliktusok fokozódása” – mondta. „Egyesek túl keménynek tartják a migrációs javaslataimat. De higgyék el, ha nem jutunk ezekről egyezségekre, akkor igazán kemény javaslatokat fognak látni igazán kemény fickóktól” – fogalmazott.

Conte a zárónyilatkozat megvétózásával fenyegetett

Az európai uniós csúcstalálkozó migrációügyi zárónyilatkozatának megvétózásával fenyegetett a csütörtöki ülés előtt Giuseppe Conte új olasz kormányfő, amennyiben a tagállami vezetőknek nem sikerül kielégítő megoldásra jutniuk Olaszország szempontjából.

Giuseppe Conte, olasz miniszterelnök (MTI/EPA/Clemens Bilan)

„Konkrét lépéseket várunk. Készen állok aláírni a zárónyilatkozatokat, s remélem, hogy nem kerül erre sor, azonban a vétó is a lehetőségek között van. Amennyiben ilyen helyzet áll elő, akkor nem lesznek közös nyilatkozatok” – mondta rövid sajtótájékoztatóján Conte. Hozzátette, Olaszország megoldási javaslatokkal érkezett a csúcsra, amelyek szerinte észszerűek és teljes mértékben megfelelnek az uniós alapértékek szellemének. „Olaszországnak nem szavakra, hanem tettekre van szüksége” – fogalmazott.

A helyes irányba tolódott el a migrációs vita hangsúlya?

Üdvözlendő, hogy a külső határvédelem erősítése és a harmadik országokkal való együttműködés került a migrációs vita középpontjába Európában – jelentette ki a lengyel kormányfő az uniós vezetők csütörtöki brüsszeli csúcstalálkozója előtt.

„Konszenzusos megoldásokra törekszünk, és nem kikényszerített áthelyezésekre. Az úgynevezett másodlagos mozgások tekintetében Lengyelország erős szabályokkal rendelkezik, s tartani is fogjunk magunkat ezekhez. Mindenki tudja, hogy milyen nehéz a németországi helyzet, a határvédelmünket és a szuverén politikánkat azonban fenntartjuk” – mondta Mateusz Morawiecki. Rövid sajtótájékoztatóján a miniszterelnök kiemelte, hogy a lengyel kormány nem fog meghátrálni a vitatott igazságügyi reformot illetően, a labda szerinte az Európai Bizottság térfelén pattog.

Meg kell oldani a másodlagos mozgások kérdését Merkel szerint

Mielőbb megoldást kell találnia az Európai Uniónak a külső határok védelmének és a menedékkérők tagországok közötti „másodlagos mozgásának” kérdésére – jelentette ki a német kancellár az uniós vezetők csütörtöki brüsszeli csúcstalálkozója előtt. Angela Merkel azon véleményének adott hangot, hogy komoly eredményeket sikerült elérni az elmúlt években, de vannak még rendezésre váró ügyek a migrációt illetően.

Angela Merkel német kancellár ismerteti az e napi EU-csúcson és a júliusi NATO-csúcson képviselendő német álláspontot a szövetségi parlament alsóháza, a Bundestag ülésén Berlinben 2018. június 28-án. (MTI/EPA/Clemens Bilan)

„Beszélhetünk arról, hogy más országokban, például Észak-Afrikában kössenek ki a mentőhajók, de tárgyalnunk kell ezen országokkal, nem dönthetünk a fejük felett. Az EU-Törökország megállapodásba mindkét fél beleegyezett, így kell most is eljárni” – mondta. „A külső határok védelme egyesíti Európát. A sok menekültet befogadó országoknak támogatásra van szükségük (…) De a menekültek és a migránsok nem választhatják meg, hogy melyik országban nyújtsanak be menedékkérelmet” – tette hozzá.