Egyre népszerűbb a magyar álláspont a migráció kérdésében

A csütörtöki uniós csúcs legfontosabb témája a migráció. Egyre népszerűbb az a felvetés, amelyet Magyarország már két éve hangoztat: vagyis, hogy meg kell védeni a külső határokat, és unión kívüli hot spotokat kell létrehozni. Legutóbb már Dánia és Ausztria is az unión kívüli, de európai országokban létesítendő táborok építését szorgalmazta. Egy javaslat szerint Albániában és Bosznia-Hercegovinában lennének ilyen táborok – a két ország ezt elutasította.

Tízpontos migrációs javaslattal érkezett Orbán Viktor még 2016 tavaszán a kereszténydemokraták nemzetközi szervezetének tanácskozására. Az akcióterv a Schengen 2.0 nevet kapta, amelyről a miniszterelnök azt mondta: célja, hogy az Európai Unió külső határait és az azon belüli szabad mozgást védje. A 10 pontos javaslat egyik legfontosabb eleme az volt, hogy az illegális bevándorlókat zárt és őrzött hot spotokban az Európai Unió területén kívül szállásolják el. Az akcióterv szerint a bevándorlók származási országaival is meg kell állapodni a támogatásokról annak érdekében, hogy a migránsokat vissza lehessen küldeni.

Sokan bírálták a magyar javaslatot

A magyar javaslatot az elmúlt két évben folyamatosan bírálatok érték az uniós fórumokon. Brüsszel ugyanis továbbra is azt a menekültügyi javaslatot tartja napirenden, amely a legális bevándorlási csatornák kiépítéséről és az Európába érkező migránsok állandó kvóta alapján való szétosztásáról szól. Ezt a tervet azonban egyre több tagállam utasítja vissza.

Június elején a dán miniszterelnök a magyar javaslathoz hasonló megoldásról beszélt. Mint mondta: igenis szükség van az elutasított menedékkérők számára felállítandó központok létrehozásáról. Ugyanakkor a dánok szerint ennek egy olyan európai országban kellene lennie, amely a migráció szempontjából nem túl vonzó.

Ilyen ország lehet például a dánok szerint Albánia vagy Bosznia-Hercegovina. Csakhogy az albánok kijelentették: nem építenek tábort azoknak, akik a menedékkérelmük elbírálására várnak az Európai Unióban. A balkáni ország miniszterelnöke szerdán kiemelte: ezt még akkor sem tennék meg, ha cserébe felvennék őket az unióba. Bosznia pedig az elmúlt napokban erősítette meg a Montenegróval és Szerbiával közös határát annak érdekében, hogy megfékezzék az országba érkező illegális bevándorlókat.

Menekültügyi szigorítások

Az uniós országokban is szinte hetente jelentenek be valamilyen menekültügyi szigorítást. A bajor kormány június elején csökkentette a bevándorlóknak adott támogatásokat. Az elutasított menedékkérők kitoloncolásának felgyorsításáról beszél az új olasz kormány belügyminisztere is. A 2016-os magyar javaslathoz hasonlóan Matteo Salvini is azt mondta, kitoloncolási központokat kell létrehozni, és a kibocsátó országokat rá kell venni a visszafogadásra.

Egyre többször szólal fel az illegális bevándorlás ellen az új osztrák kormány is, amelyik néhány nap múlva veszi át az EU soros elnökségét Bulgáriától. Ausztria szerint a migránsok kvóták szerinti elosztása életképtelen, az osztrák kormány a külső határok megvédését szorgalmazza, akár katonák bevetésével is.

A Migrációkutatói Intézet elemzője, Janik Szabolcs szerint az egyre inkább bevándorlásellenes tagországok miatt az unió előtt előbb-utóbb nem lesz más megoldás, mint hogy megegyezzen a kibocsátó országokkal és a schengeni határokon kívül hozzon létre hot spotokat. Janik Szabolcs az M1-en elmondta, ha a javaslat Brüsszelben kellő támogatást kap, az EU migrációs politikája egyre inkább összhangba kerülhet Magyarország álláspontjával.