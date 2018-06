Újfajta megközelítéseket képviselhet Cornstein

Hétfőn átadta megbízólevelét Áder János köztársasági elnöknek David B. Cornstein, az Egyesült Államok új magyarországi nagykövete. Kinevezése előtti, szenátusi meghallgatásán az amerikai-magyar kapcsolatok erősítését, az amerikai gazdasági érdekek érvényesülését, a demokratikus értékek előmozdítását, valamint az antiszemitizmus visszaszorítását nevezte céljának.

David B. Cornstein 78 éves, New York-i milliárdos üzletember, akinek az egyik nagyanyja magyar születésű. Pályafutása alatt főképpen tőzsdén jegyzett cégek igazgatásával foglalkozott, ám kormányzati szférában és jótékonysági szervezetekben is vállalt szerepet, valamint New York állam olimpiai bizottságának elnökeként is tevékenykedett. Korábban két egészségügyi alapítvány is az év emberének választotta.

Áder János köztársasági elnök és David B. Cornstein, az Amerikai Egyesült Államok új budapesti nagykövete 2018. június 25-én. MTI Fotó: Kovács Tamás

Politikai kinevezett az új nagykövet

Magyarics Tamás Amerika-szakértő a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában elmondta: a magyar kötődésű David B. Cornstein egy politikai kinevezett, ami azt jelenti, hogy nem karrier diplomata. Magyarországon utoljára a kilencvenes évek elején Charles H. Thomas volt karrier diplomata, azóta csak politikai kinevezettek voltak a nagykövetek, vagyis az üzleti életből, vagy a média világából érkező emberek, akik például kampány-hozzájárulással segítették az adott elnököt.

Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy az Egyesült Államok egyik legbefolyásosabb zsinagógájának kuratóriumi tagja David B. Cornstein, akit elkísért Magyarországra Arthur Schneier is, a zsinagóga vezető rabbija.

Az új nagykövetnek vannak olyan kapcsolatai, amelyek a politikában jártassá teszik őt, azonban alapvetően nem a politikával vagy a diplomáciával foglalkozott korábban – tette hozzá.

Aktív a zsidó kulturális élet Magyarországon

David B. Cornstein a szenátusi meghallgatásán az antiszemitizmus visszaszorítását nevezte egyik céljának. Magyarics Tamás szerint nem biztos, hogy ezt Cornstein gondolta személyesen, ugyanis a szenátusi meghallgatásra a küldő ország külügyminisztériumi tisztviselői állítják össze azt a bemutatkozó szöveget, amit felolvas a nagykövet-jelölt.

A külügyminisztériumi tisztviselők több helyről szereznek információkat, az egyik ilyen forrás az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége, valamint más csatornákon, magyar származású tudósokon, történészeken, illetve szakértőkön keresztül is szerezhetnek információt vagy félinformációt Washingtonban – közölte Magyarics Tamás.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke bemutatkozó látogatáson fogadja David B. Cornsteint az Országházban, 2018. június 27-én. MTI Fotó: Kovács Tamás

Gyarmati István szerint a tények, valamint a kép, amit alkotnak Magyarországról, ebben a tekintetben messze állnak egymástól. Magyarországon nem igazán erős az antiszemitizmus, illetve a 19. század vége, a 20. század eleje óta nem volt olyan aktív, erőteljes zsidó kulturális élet hazánkban, mint amilyen jelenleg van – vélekedett a szakértő.

A magyar kormány nem csupán a jelenlegi izraeli kormányzattal van rendkívül jó kapcsolatban, hanem mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyarországon ne dühöngjön az antiszemitizmus – fűzte hozzá.

Legutóbb Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke és Orbán Viktor miniszterelnök telefonon tárgyalt egymással, amelynek során a határvédelemmel és a migráció kezelésével kapcsolatban megegyeztek abban, hogy a magyar fellépés az, amit követni lehet, illetve el lehet fogadni – emlékeztetett Magyarics Tamás.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábbi tájékoztatása szerint az amerikai elnök biztatta Orbán Viktort, hogy védje erősen a déli határt, Orbán Viktor pedig biztosította az amerikai elnököt, hogy Magyarország elkötelezetten folytatja eddigi migrációs politikáját, és megvédi Magyarország határait.



Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

Kossuth Rádió / Ütköző Kossuth Rádió / Ütköző

Nem megafon-diplomáciával rendezik a kérdéses ügyeket

A nagykövet mindig az elnököt képviseli, jelen esetben a nagykövet politikai kinevezett, vagyis szorosabb, személyes kapcsolata van az elnökkel. Az új nagykövet az újfajta megközelítéseket tudja képviselni abban az esetben, ha megfelelően dinamikus és karakteres – vélekedett Magyarics Tamás.

Hozzátette: a nagykövet egy csapat élén áll, amelynek munkatársai között nagyon sok tapasztalt diplomata van, akik, ha nagyon igyekeznek, meg tudják nehezíteni a nagykövet munkáját, illetve olyan irányba tudják eltolni a nagykövet megjelenését, ami nem biztos, hogy a küldő ország eredeti elképzelése volt.

Magyarics Tamás ezt azonban nem tartja valószínűnek, abból kifolyólag, hogy az amerikaiak jelenleg nem kívánnak nyilvánosan „kioktatni” senkit. A szakértő úgy látja, abban az esetben, ha az Egyesült Államok kormányának bármilyen kérdése lesz, akkor azt diplomáciai úton, hagyományos eszközökkel rendezik majd, nem pedig egy olyan fajta „megafon-diplomáciával”, amivel a másik kormányt is arra kényszerítik, hogy hasonló módon szóljon vissza.