Tizenhét tagállam indít pert a Trump-kormány ellen az illegális migráns családok szétszakítása miatt

Kalifornia, Washington és New York államok demokrata párti főállamügyészei nyújtották be a keresetet az északnyugati Seattle szövetségi bíróságán, követelve a családok szétszakításának leállítását. Csatlakozott hozzájuk Minnesota, Iowa, Illinois, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Virginia, Észak-Karolina, Új-Mexikó, Oregon és a főváros, Washington DC.