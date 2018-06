A LIBE-bizottság elfogadta a Sargentini-jelentést

Szeptemberben így a jelentés az Európai Parlament elé kerülhet – a magyar kormány szerint a dokumentum tele van valótlanságokkal.

Nagy többséggel elfogadta a jogállamiság magyarországi helyzetéről szóló különjelentést hétfőn az Európai Parlament (EP) belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottsága (LIBE), e szerint az országban fennáll a veszélye az uniós értékek súlyos és módszeres megsértésének, így indokolt az alapszerződés hetes cikke szerinti eljárás megindítása.



A szavazáson 56 képviselő vett részt: 37-en támogatták a számos ponton módosított tervezetet, 19-en ellene voksoltak, senki nem tartózkodott. A Fidesz-KDNP-s politikusok önálló módosító indítványainak nagy többségét elvetette a szakbizottság. A Judith Sargentini zöldpárti jelentéstevő által összeállított dokumentum ezután várhatóan ősszel kerül a plenáris ülés elé.

Koncepciós eljárás zajlott Magyarországgal szemben?

Brüsszelben koncepciós eljárás zajlott Magyarországgal szemben, és ezt most egy politikai ítélettel zárták le – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn, londoni munkalátogatása alkalmával az MTI-nek azzal kapcsolatban, hogy az Európai Parlament belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottsága (LIBE) szavazott a jogállamiság magyarországi helyzetéről szóló különjelentésről. A tárcavezető úgy fogalmazott: „sajnos mi a magyar történelemből számtalan hasonló eljárásra emlékszünk, amikor az ítélet már megírásra került azelőtt, hogy az eljárást megkezdték volna”.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (MTI Fotó: Kovács Tamás)

Megjegyezte: ebben az eljárásban Brüsszelt egyetlen dolog nem érdekelte, mégpedig a valóság. Súlyos vita van Brüsszel és Magyarország között a migrációval kapcsolatban – mutatott rá. Kifejtette: Brüsszelben „a migrációt és az ezen keresztül megvalósuló európai népességcserét tekintik értéknek”. Szijjártó Péter hangsúlyozta: ezzel szemben „mi a biztonságot, a család, a keresztény kultúra védelmét és a munka megbecsülését tekintjük olyan európai értékeknek, amelyeket követni, képviselni és védeni kell”. Közölte: jól látszik, hogy „Brüsszelben Soros György kottájából játszanak, Soros György nézeteit és érdekeit képviselik, mi pedig Magyarországon a magyar emberek érdekeit nézzük”.

Ezért „természetesen kitartunk az illegális migrációval szembeni politikánk mellett, és nem fogjuk engedni, hogy egyetlenegy illegális bevándorló is betegye a lábát Magyarországra” – mondta. A külügyminiszter hangsúlyozta: megvédjük Magyarország és a magyar emberek biztonságát. Arra is kitért, hogy azok a politikusok, akik most „egy koncepciós eljárás végén politikai ítéletet mondtak Magyarországról”, semmilyen jogosultsággal nem rendelkeznek arra, hogy a magyar embereket elítéljék, „minősítgessék”, támadják. Majd a magyar emberek mondanak ítéletet e politikusok brüsszeli teljesítményéről jövőre az európai parlamenti választáson – közölte Szijjártó Péter.

Hidvéghi Balázs MTI/EPA Fotó

„Ismét bele akarnak rúgni hazánkba”

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a jelentés célja, hogy sürgősen elhallgattassa a bevándorlásellenes Magyarországot. Hidvéghi Balázs úgy fogalmazott: ismét bele akarnak rúgni hazánkba, hogy eltávolítsák a „Soros-terv” és a bevándorlás útjából. Hozzátette: a magyar baloldal európai parlamenti képviselői is minden alkalommal a migráció mellett foglaltak állást, és Magyarország ellen szavaztak.

“Mi nekik, és az összes migránspárti brüsszeli politikusnak azt üzenjük, hogy a Soros-hálózat és ők akárhányszor is fenyegetik meg Magyarországot, ki fogunk tartani a magyar nemzeti érdekek védelme mellett. Mi a magyar emberek akaratát érvényesítjük, és számunkra ez a fontos, a magyar emberek pedig világossá tették a választásokon, hogy nem kérnek a tömeges migrációból” – fejtette ki.



Hidvéghi Balázs hozzátette, a választók arra hatalmazták fel a kormánypártokat, hogy megvédjék Magyarországot, és megvédjék az ország szuverenitását, a keresztény kultúrát és annak biztonságát.

„A Soros-hálózat és a vele szövetséges brüsszeli politikusok egyre erőszakosabban akarják másokra rákényszeríteni saját migrációs politikájukat. Teszik ezt annak ellenére, hogy ma már nyilvánvalóan látszik, hogy az európai emberek egyre nagyobb számban és most már az európai országok kormányai is egyre nagyobb számban nem támogatják ezeket a bevándorláspárti brüsszeli javaslatokat” – világított rá.

„A dokumentum a jogállam megcsúfolása”

A jogállam megcsúfolását jelenti az Európai Parlament belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottsága (LIBE) által elfogadott magyarországi különjelentés – hangsúlyozta hétfőn Varga Judit miniszterelnökségi államtitkár az MTI-hez eljuttatott nyilatkozatában. A Miniszterelnökség európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkára politikai vádiratnak nevezte a dokumentumot, és közölte, Magyarországot nem érte váratlanul a mai szavazás eredménye. „A balliberális többség ma egy politikailag motivált, csúsztatásokkal teli vádiratról szavazott. Természetesen jobb lett volna, ha az ügy el sem jut idáig, hisz a jelentés jogilag megalapozatlan, koholt vádakat terjesztett elő” – fogalmazott Varga.

Varga Judit, a Miniszterelnökség államtitkára (MTI Fotó: Kovács Tamás)

Az államtitkár szerint a jelentés szövegezéséig vezető út elfogadhatatlan volt, az összes alapvető eljárásjogi garanciát figyelmen kívül hagyták. Varga Judit sérelmezte, hogy a dokumentum olyan ügyeket is tartalmaz, amelyeket már rég lezártak, vagy amelyek nem is tartoznak közösségi hatáskörbe, ráadásul úgy vélekedett, hogy a LIBE nem biztosított elég időt és teret a magyar kormány számára, hogy megvédje magát. „A hallgattassék meg a másik fél is elve egyáltalán nem érvényesült az eljárás során, így a jelentés egy egyoldalú, erősen elfogult dokumentum, amely egyszeri nem hivatalos látogatáson, illetve zárt ajtók mögötti egyeztetéseken alapul” – olvasható a közleményben.

Az EP plenáris ülése előreláthatólag szeptember 12-én szavaz a magyar jelentésről. Itt az elfogadáshoz a leadott voksok több mint kétharmadára, illetve az összes képviselő abszolút többségének támogatására (vagyis legalább 376 szavazatra) lenne szükség. „Bízunk benne, hogy Magyarország szövetségeseinek segítségével szeptemberben sikerül lezárni a politikai boszorkányüldözés újabb fejezetét. A pozitív végkimenetel érdekében folytatjuk a kétoldalú egyeztetéseket és továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kettős mérce elve ne érvényesülhessen az Európai Unióban” – közölte az államtitkár.