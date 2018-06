Többség-kisebbség paktum megkötését kezdeményezte a FUEN

Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) többség-kisebbség paktum megkötését kezdeményezte Európa országaiban a hollandiai Frízföldön tartott, szombaton zárult kongresszusán.

Az európai őshonos nemzeti kisebbségek ernyőszervezetének az MTI-hez eljuttatott szombati közleménye szerint a paktum kedvező feltételeket teremtene a nyelvi és kulturális sokszínűségnek, valamint a kisebbségi közösségek identitásának a megőrzésére és fejlesztésére, az asszimilációjuk megállítására, és olyan helyzetet teremtene, amelyben otthon érezhetik magukat a szülőföldjükön.

A paktum ugyanakkor beleszólást is biztosítana a kisebbségek számára az olyan döntésekbe, amelyek befolyásolják az életüket, és önállóságot biztosítana számukra a kulturális oktatási és nyelvi jogaik gyakorlásában.

A FUEN arra kérte az európai többségi közösségeket hogy támogassák a kisebbségi jogi kezdeményezéseket, előítéletek nélkül hallgassák meg a nemzeti és nyelvi kisebbségi csoportokat, és segítsék őket abban, hogy a kisebbségiek is az EU egyenjogú polgárai legyenek.

Vincze Loránt, a FUEN elnöke az MTI-nek nyilatkozva elmondta: a paktum tulajdonképpen egy partneri ajánlat, amellyel a kisebbségek megszólíthatják országaik többségét. Hozzátette: eszközként tekint erre a felhívásra, hiszen a kisebbségek sem országaikban, sem az EU-ban nincsenek abban a helyzetben, hogy a többség támogatása nélkül elérjék a céljaikat.

A FUEN elnöke szerint a többség-kisebbség párbeszéd a jövő évi európai parlamenti választások szempontjából is fontos, hiszen az elkövetkező időszakban Európa jövője kerül a viták középpontjába. „Mi az EU jövőjéről szóló vita témái közé szeretnénk beépíteni a Minority SafePack európai polgári kezdeményezést” – jelentette ki.

Hozzátette, az európai polgári kezdeményezéshez 1,3 millió támogató aláírást sikerült összegyűjteni, de azt is látják, hogy kevés országban állt a többség a kisebbség mellé az aláírásgyűjtés időszakában. Megjegyezte: nem elég Brüsszelben keresni a támogatást a Minority SafePack kezdeményezés elfogadtatásához, a tagállamok támogatása ugyanolyan fontos.

A FUEN frízföldi kongresszusán a szervezet közgyűlése meghatalmazta a FUEN elnökségét, hogy a Minority SafePack kezdeményező bizottságával közösen döntsenek arról, hogy mikor nyújtják be az Európai Bizottságnak az összegyűjtött aláírásokat.

Vincze Loránt az MTI-nek elmondta: eddig 12 ország illetékes hatósága állította ki a területén összegyűjtött aláírások hitelességét igazoló iratot. Köztük van öt olyan ország is, amelyikben az aláírások száma meghaladta a kért küszöbértéket. Hozzátette: az eddigi tapasztalatok megnyugtatóak: mindenütt tíz százalék alatt van az érvénytelenített aláírások aránya. Azt is megjegyezte: augusztus 3-ig kell az utolsó országos hatóságnak is kiállítania az igazoló iratot.

Ezt követően van lehetősége a kezdeményezőknek és a FUEN elnökségnek mérlegelni, hogy a most hivatalban levő Európai Bizottságnak vagy csak a jövő évi európai parlamenti választások után megalakuló új EB-nek nyújtják be az aláírások összegyűjtését igazoló iratokat.

Leeuwardeni kongresszusán a FUEN arról is döntött, hogy a szervezet következő, 2019-es kongresszusát Ukrajnában, a 2020-ast pedig a felvidéki Kassán tartják. Vincze Loránt elmondta, az ukrajnai helyszínt még nem rögzítették, de a FUEN azt szorgalmazza, hogy ez egy kisebbségek által is lakott régióban legyen.