Duplájára nőtt a dzsihadista terrortámadások száma

Tavaly több mint kétszeresére nőtt a dzsihadista terrortámadások száma Európában az azt megelőző évhez képest, tette közzé az Europol uniós rendőrségi együttműködési szervezet. 2017-ben 33 iszlamista merénylet történt, amelyben 62 ember vesztette életét.

Az Európai Unió rendőrsége minden évben kiad egy terrorista helyzetre vonatkozó értékelést – közölte a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában a biztonságpolitikai szakértő. Kis-Benedek József hozzátette, az az anyag, amelyet az Europol elkészít, az országok jelentései alapján történik. Kiemelte, hogy az idei jelentés szerint a dzsihadista merényletek száma megnőtt a tavalyi évhez és a korábbi évekhez képest is.



A helyiekre koncentrálnak

Kis-Benedek József arról is beszélt, hogy nem csak azzal kell számolni, hogy hány migráns jött Európába, hanem a helyi emberekre kell gondolni. „A terrorszervezetek arra koncentrálnak, hogy helyi állampolgárokat nyerjenek meg ügyüknek, ezek között az utóbbi időben sok olyan ember van, aki pszichikailag sérült ” – mondta.

A vallást sem ismerik, könnyen megközelíthetők, és igen könnyen radikalizálhatók, ami azt jelenti, hogy igen könnyen be lehet vetni őket akár cél nélküli támadásokra, akár a nyugati értékek elleni fellépésekre, mint például a manchesteri merénylet volt – tette hozzá a biztonságpolitikai szakértő. Arról is beszélt, hogy a jelentésnek van egy lényeges megállapítása, amely szerint nem intézmények, hanem inkább személyek ellen hajtanak végre merényleteket – rendőrök, katonák ellen – primitív módszerekkel.

Működnek a titkosszolgálatok

Továbbá az is jól látszik Kis-Benedek József szerint a jelentésből, hogy elég sok merényletet sikerül leleplezni, tehát működik a titkosszolgálat. Az Iszlám Államról is tartalmaz megállapításokat a jelentés: többször is előfordult, hogy egy-egy merényletért a terrorszervezet magára vállalta a felelősséget, pedig a legtöbb esetben köze nem volt hozzá. „Tulajdonképpen nem képes az ISIS arra, hogy ezeket a merényleteket összefogja” – magyarázta.

Hangsúlyozta, az már kérdés, hogy vajon a jövőben kell-e számolni hasonló stílusú merényletekre, viszont nagy intézmények elleni támadásokkal nem kell számolni. Kijelentette, a jelentés szerint nem felel meg a valóságnak az, hogy a terroristák tömegpusztító fegyvereket akarnak szerezni.

Kivizsgálják a tévedéseket

Arról, hogy a Bild német lap egy cikkében azt írta, Németországban drogkereskedelemért, nemi erőszakért és más súlyos bűncselekményekért elítélt bűnözők is kaphattak menedékjogot, Kis-Benedek József azt mondta, ez úgy lehetséges, hogy azok az emberek, akik ezen a területen dolgoznak nem vizsgálják ki részletesen ezeket az ügyeket, a német lakosság ezen pedig teljesen fel van háborodva. „Ezeket az eseteket keményen kivizsgálják, és el fogják őket ítélni” – jelentette ki.

Hozzátette, aki a saját hazájában komoly büntetésnek van kitéve, azt automatikusan be kell fogadni a német törvények szerint, de az is látható, hogy elég sűrűn változtatják a törvényeket, és próbálják kiszűrni a közveszélyes embereket. Azzal kapcsolatosan, hogy a felsőbb vezetők azt mondták, hogy nem tudtak ilyesmiről, úgy reagált: ez korrupció. „Most a korrupció bizony nyugaton is előfordul, Németországban is, és az ügyészség elég keményen fogja ezeket a dolgokat, és kivizsgálja” – összegezzett Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.