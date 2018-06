Washington az amerikai–orosz csúcs előkészítésén dolgozik

Moszkvába utazik a tervek szerint a jövő héten Richard Bolton amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó az amerikai és az orosz elnök találkozójának előkészítése keretében – közölte csütörtökön washingtoni forrásokra hivatkozva az Interfax; az orosz hírügynökség értesülését Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is megerősítette.

Korábban a The Washington Post című amerikai napilapban olyan közlés jelent meg, amely szerint Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök a NATO július 11-én és 12-én tartandó csúcstalálkozóját követően találkozhat egymással ez egyik európai ország fővárosában. A lehetséges helyszínek közül a nemzetközi sajtóban konkrétan eddig csak Bécset említették.

Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA)

A brit The Times című lap úgy értesült, hogy az amerikai–orosz csúcsot akár a NATO tanácskozása előtt is megtarthatják, ami nyugtalanságot keltett Londonban, mert az „hatást gyakorolhat Oroszország agressziójának megvitatására”. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden kijelentette: még nem világos, hogy mikor lesz a Putyin–Trump találkozó, az időpontot egyelőre nem is mérlegelik a NATO brüsszeli csúcstalálkozóját megelőző időszakban.

Trump pénteken közölte: nem zárja ki, hogy még a nyáron találkozzon Putyinnal – ezt a lehetőséget a Kreml sem zárta ki.