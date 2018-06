Ismét Magyarországot támadták Brüsszelben

A szerdai LIBE bizottsági ülés után közösségi oldalán támadta Magyarországot Judith Sargentini. A holland zöldpárti politikus készített jelentést a magyar jogállamiság helyzetéről. A nyíltan migrácópárti képviselő eddig is úgy vélte, hogy Magyarországon sorozatosan megsértik az uniós alapértékeket. Twitter-üzenetében ide sorolta a szerdán elfogadott Stop Soros törvénycsomagot, valamint az alaptörvény-módosítást is – közölte az M1 Híradója.

Hétfőn az Európai Parlament állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottsága (LIBE) szavaz a magyar jogállamiságról szóló jelentésemről. Ha valaki kétségbe vonja a helyzetet ebben az országban, nézze meg a ma Budapesten elfogadott új törvényeket – így reagált szerda este közösségi oldalán Judith Sargenitni az alaptörvény-módosításra, valamint a Stop Soros törvényjavaslat elfogadására.

Maandag stemt de BZKcommissie van het EP @EP_Justice mijn rapport over de staat vd rechtsstaat in Hongarije. Mocht er nog iemand twijfelen aan de situatie in dat land, kijk dan nog even naar de nwe wetten die vandaag in Boedapest werden aangenomen #LexNGO2018 https://t.co/rR8ysmaPJh

— Judith Sargentini (@judithineuropa) 2018. június 20.