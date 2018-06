Bécs és Róma létrehozná a cselekvők szövetségét

Egyre élesebb kritikát fogalmaznak meg az európai politikusok az unió és Angela Merkel eddigi elhibázott bevándorláspolitikájával szemben. Az osztrák belügyminiszter kijelentette: túl sok időt vesztegettek eddig egy olyan rendszerre, amit az embercsempészek irányítottak. Az olaszok pedig ismét leszögezték: országuk a jövőben nem működhet migránstáborként. A feszültség egyre érezhetőbb a jövő heti uniós csúcstalálkozó előtt.

Csütörtök hajnalban több tucat migráns várt a római bevándorlási hivatal előtt arra, hogy kinyisson. A körülöttük lévő sok szemét annak a jele, hogy régóta ott várakozhatnak már. Mindnyájan az elsők között szeretnének bejutni az épületbe, a hivatal ugyanis naponta csupán húsz kérelmet vesz át.

Olaszországban csak tavaly 127 ezren kértek menedéket, ami az összeurópai menedékkérelmek közel húsz százaléka. Az ország azonban nem kér a gazdasági bevándorlókból, akik jól szervezett embercsempész-hálózatokon keresztül érkeztek a kontinensre.

Az új olasz kormány ezt az álláspontot az elmúlt hetekben többször is nyíltan kimondta. Az osztrák kormánnyal közösen szerdán, római tanácskozásukon meghirdették a cselekvők szövetség létrehozását. Ez annyit jelent, hogy eltökélt szándékuk minél hamarabb változást előidézni az európai migrációs és bevándorláspolitikában.

Matteo Salvini olasz belügyminiszter úgy fogalmazott: a cél a külső határok védelme. A problémát nem megosztani kell az európai nemzetek között, hanem megoldani. Amennyiben valaki Európában úgy gondolja, hogy Olaszországnak továbbra is migránstábornak kell lennie, akkor az nem értett semmit – fogalmazott az olasz belügyminiszter, majd bejelentette: hamarosan Líbiába utazik, hogy a befektetések ösztönzéséről tárgyaljon az afrikai ország vezetőivel.

Az osztrák belügyminiszter, Herbert Kickl ugyanakkor arról beszélt: Ausztria július elsejétől az Európai Unió soros elnökeként az unióban elutasított, de származási országaik által vissza nem fogadott menedékkérőknek létrehozandó központok felállítását sürgeti a balkáni államokban.

Az osztrák alkancellár szerint Európa most esélyt kapott a paradigmaváltásra.

Hans-Christian Strache úgy fogalmazott: a legfontosabb az, hogy Európa lehetőséget kapjon Angela Merkel elhibázott befogadási politikájának kijavítására. Hangsúlyozta: világos üzenetet kell megfogalmazniuk, hogy értelmetlen illegális útvonalakon keresztül Európába jönni bárkinek, hiszen így nem kaphat menedékstátuszt.

Strache utalt a szerdai linzi találkozóra, amelyen az osztrák és a bajor kormány is egyeztette álláspontját a migráció kérdésében. Németországban ugyanis éles vita támadt a menedékkérők egyes csoportjainak a német határokon történő visszafordításáról. A kancellár továbbra is európai megoldást sürget, a belügyminiszter viszont egyoldalúan vezetné be a szigorításokat.

A migráció lesz az egyetlen napirendi pontja a vasárnapra összehívott brüsszeli minicsúcsnak is. Bár a találkozóra csupán néhány, a migrációs válságban közvetlenül érintett ország kapott meghívót, Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke azt üzente, az informális találkozón más országok is részt vehetnek.