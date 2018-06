Az Egyesült Államokban is a bevándorlás a legfontosabb vitatéma

Nemcsak Európában, de az amerikai kontinensen is a bevándorlás az egyik legfontosabb vitatéma. A két oldal közötti szembenállás talán még az európainál is komolyabb. A déli államok nagyvárosaiban sorra épülnek a sátortáborok, miközben Latin-Amerika felől megállás nélkül érkeznek az illegális bevándorlók. Trump továbbra is azt hangoztatja, hogy megszűnik az az ország, amelyik nem tudja megvédeni határait. A kiskorúak ügyében azonban engedett: a jövőben nem választják szét a szülőket és a gyerekeket a határon.