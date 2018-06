Átírhatja a francia alkotmányt a klímaváltozás

Nicolas Hulot környezetvédelmi miniszter szerdán közölte: a környezetvédelmet szeretné az alkotmány első cikkelyébe foglalni a francia kormány – a környezetvédő szerveztek szerint ez erős jelkép lenne a Föld védelméhez.

„Az első cikkely lesz (…) Személy szerint azt szeretném, hogy a környezet, az éghajlat és a biodiverzitás is szerepeljen, azt is szeretném, hogy az energiaforrások végessége is benne legyen, de ez jogi problémát okoz, így azért nem olyan egyszerű az egész” – mondta a tárcavezető a nyugat-franciaországi Bretagne régióban Emmanuel Macron államfővel tett látogatásán.

Emmanuel Macron francia elnök (j) és Nicolas Hulot környezetvédelmi miniszter (MTI/EPA/Thorsten Wagner)

A várható alkotmánymódosítás bemutatásakor áprilisban Édouard Philippe miniszterelnök még azt jelezte, hogy az alkotmánymódosító törvénytervezetben mindenképpen szerepelni fog az éghajlatváltozás elleni küzdelem a 34. cikkelyben, de ezt a környezetvédő szervezetek nem tartották eléggé korlátozó jellegűnek. Álláspontjuk szerint a köztársaság alapelveit kimondó első cikkelybe kell foglalni a környezetvédelmet, ami erős jelkép lenne, és lehetőséget biztosítana hatékony jogi eszközök megteremtésére.

A környezetvédelmi miniszter szerint nagyon fontos előrelépés, hogy a kormány már az első cikkelybe kívánja beletenni a környezetvédelmet. Mostantól a politikai és nem kormányzati szervezetek és intézmények feladata megfogalmazni a pontos javaslatot az alkotmánymódosításhoz, amelyet a parlament illetékes bizottságai öntenek majd végleges formába. A kormány alkotmánymódosításra vonatkozó javaslatait nyáron vitatja meg első olvasatban a nemzetgyűlés.