Új irány a washingtoni Európa-politikában

Trump számára jelentősen felértékelődött Közép-Európa, ezt jelzi az új magyar nagykövet személyes ajánlása is – mondta Tóth Erik elemző.

Washington fokozott érdeklődését jelzi Magyarország és Közép-Európa irányába az, hogy Donald Trump személyesen ajánlotta diplomatáját a magyar kormányfőnek – jelentette ki Tóth Erik, a Nézőpont Intézet elemzője a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

Szerinte Trump eddigi tevékenysége azt jelzi, hogy elismeri a térség gazdasági és politikai súlyát. A politikai érdeklődés intenzitása nem változott, viszont az Obama-adminisztráció kritikus hangvételéhez mérten lényegesen pozitívabbnak minősíthető.

David Cornstein nagykövetté történő kinevezése is növelheti ezt a reményt, hiszen ő magyar felmenőkkel is rendelkezik, ráadásul Trump személyes ismerőse, korábbi üzlettársa – tette hozzá.

Tóth Erik szerint ugyanakkor a pozitívabb amerikai álláspontnak az is az oka, hogy Trump a Mexikó felől érkező migrációról hasonló álláspontot képvisel, mint a közép-európai tagállamok az Európába tartóról. Trump már a kampányában is azt ígérte, hogy megvédi országát a korlátlanul és ellenőrizetlenül beáramló migránsoktól.

Ennek megfelelően már többször is kinyilvánította, hogy nem ért egyet, sőt nagyon veszélyesnek tartja az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikáját. Trump Orbán Viktorhoz hasonló gondolatokat fogalmazott meg e téren, például azt, hogy, ha egy állam nem tudja megvédeni a határát, akkor az megszűnik államnak lenni – mondta Tóth Erik.

Az elemző szerint ugyanakkor más szakpolitikai kérdésekben is közeledik az amerikai–közép-európai álláspont. Ilyen például az is, hogy a jelek szerint növekedni fognak az Egyesült Államok közvetlen befektetései a térségben, és az energiaellátás kérdéseiben is körvonalazódnak együttműködések. Erre utalnak például Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter amerikai egyeztetései is – tette hozzá.

Trump ugyanakkor nemcsak a szavak szintjén jelzi, hogy számára megnőtt a térség fontossága. Erre utal az is, hogy elnökként Európába először Lengyelországba látogatott el – mondta Tóth Erik.