Párizs: A bevándorlás kérdésében más a „civilizációs modell" Európában, mint az USA-ban

Európának és az Egyesült Államoknak nem ugyanaz a „civilizációs modellje, és „egyes értékeket" nem osztanak – mondta kedden Benjamin Griveaux francia kormányszóvivő azon, fogalmazása szerinte sokkoló felvételekről, amelyeken az látható, ahogy a mexikói határon az amerikai hatóságok az illegális bevándorlóktól elszakítják a gyerekeiket.

„Nem akarom, hogy az történjen Európában, ami az Egyesült Államokban történik” – fogalmazott a kormányszóvivő a France 2 francia közszolgálati televízióban. „Nem ugyanaz a civilizációs modellünk. Láthatóan nem osztjuk ugyanazokat az értékeket. Ezek a képek egyértelműen sokkolók. És természetesen mi egy olyan európai felfogást képviselünk, amely a béke és a szabadság gondolata” – tette hozzá.

A francia kormányszóvivő Donald Trump amerikai elnök azon hétfői kijelentésére is reagált, miszerint az Egyesült Államok nem csupán menekülttábor nem lesz, de nem nyit az országban befogadóközpontokat sem. Az amerikai elnök ezt amiatt mondta, mert tiltakozást váltott ki, hogy több mint 2300 migránsgyereket elválasztottak a szüleiktől. Donald Trump Twitter-bejegyzésben bírálta a német bevándorláspolitikát is, úgy vélekedett, hogy a migránskérdés „megrázkódtatja a már amúgy is erőtlen berlini koalíciót”.

Benjamin Griveaux ennek kapcsán „a populizmusokkal szemben az európai szolidaritás megvédésére” szólított fel néhány órával azelőtt, hogy Emmanuel Macron francia elnök Berlinben tárgyal Angela Merkel német kancellárral az Európai Unió reformját előirányzó, közös francia-német útitervről, s azon belül is egy közös európai bevándorlási és menekültügyi politika létrehozásáról.

„Európa gyermeke vagyok, Európával nőttem fel, Európa számomra a békét, a jólétet, az értékek megosztását, a nyitottságot jelenti. Úgy vélem, hogy az én generációm felelőssége alapjaiban védeni ezt, védeni az európai szolidaritást a populizmusokkal szemben” – mondta a francia kormányszóvivő.