Merkel célja az időhúzás

Felelőtlen, jogi alapot nélkülöző döntés volt Angela Merkel „willkommens” politikája, hiszen a törvényhozás hozzájárulását is ki kellett volna kérnie – mondta ifj. Lomnici Zoltán.

Szélesedik az a damaszkuszi út, ahol a most már migránsellenes pártok, vezetők igyekeznek saját választóik kegyére tenni – jelentette ki ifj. Lomnici Zoltán a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

Az alkotmányjogász szerint a német kancellár és az olasz miniszterelnök találkozója egyelőre csak gesztusként értékelhető, amely tartalommal csak akkor töltődhet meg, ha a németek lépéseket is tesznek, nemcsak Németországért, hanem Európáért.

A bevándorlók meghívása felelőtlen, minden jogi alapot nélkülöző döntés volt Merkeltől, hiszen arról a törvényhozás hozzájárulását is ki kellett volna kérnie. Most Merkelnek a saját testvérpártjával is meg kell küzdenie, ami azt jelzi, hogy a német jobboldalon belül is súlyos válság van – mondta.

Amit Merkel most csinál, az csak az időhúzásra alkalmas – mondta az alkotmányjogász. Hozzátette, hogy az eddigi brüsszeli, párizsi és berlini migrációs politika elrettentő példa lett. Amíg szolidaritásról, a bevándorlás szükségességéről, a legális migráció segítéséről beszélnek, addig az is marad.

Az amerikai elnök, Donald Trump is azt mondta, nem akarunk olyan migrációs politikát, mint amit az unió folytat, mert az véráldozatokhoz is vezethet – mondta Lomnici Zoltán.

Több mint 14 ezer Európába igyekvő migráns fulladt a tengerbe 2014 óta, és egyes európai vezetők továbbra sem tesznek semmit az embercsempészet, a humanitárius katasztrófa ellen – mondta Lomnici Zoltán, felidézve Matteo Salvini olasz belügyminisztert, aki azt mondta, Róma ezentúl nem hajlandó csempészbandák keze alá dolgozni.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint az, hogy Spanyolország befogadta az Aquarius utasait, azt jelentheti, hogy közép-mediterráni migrációs útvonal bezárul, és a nyugati kinyílik, de hangsúlyozta, szerinte közép- és hosszú távon nem lesz bevándorlóország Spanyolország sem.