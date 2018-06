Donald Trump: az illegális bevándorlás szörnyű dolog, a válságot meg kell oldani

Donald Trump amerikai elnök szörnyű dolognak nevezte az illegális bevándorlást, védelmébe vette a gyermekeket bevándorló szüleiktől elválasztó gyakorlatot, de leszögezte, hogy a határon kialakult válságot meg kell oldani.

Az amerikai elnök a kisvállalkozók országos szövetségének washingtoni tanácskozásán fejtette ki álláspontját, reagálva az Egyesült Államokban kibontakozott heves vitákra is. Kifejtette: Mexikó „semmit sem tesz”, hogy segítsen az Egyesült Államoknak a menekültprobléma megoldásában, és a nem állítja meg a dokumentumok nélkül az amerikai határ felé tartó migránsokat.

Az illegális bevándorlók „Mexikón keresztül jönnek, Mexikó semmit sem tesz értünk, pedig megállíthatnák őket, nagyon, nagyon szigorú törvényeik vannak” – fogalmazott az elnök. Majd azt állította, hogy a sajtó segíti a „bűnöző migránsokat”.

Trump meg akarja oldani a határon kialakult válságot

Az elnök védelmébe vette a gyermekeket szüleiktől elválasztó gyakorlatot. Leszögezte: nem akarja, hogy a gyermekeket elvegyék a szüleiktől, de erre szükség van, mert az amerikai hatóságok pert indítanak a szülők ellen tiltott határátlépésért. A büntetőper megindítását az elnök szükségesnek nevezte. Hangsúlyozta: meg akarja oldani a határon kialakult válságot, ezért felhatalmazást ad és erőforrásokat biztosít a határvédelmi szerveknek, hogy „az illegálisan érkező migránscsaládokat a gyermekeikkel együtt tarthassák fogva”.

Trump bejelentette: nemsokára intézkedést hoz annak érdekében, hogy megnyirbálja azon országoknak nyújtott amerikai segélyeket, ahonnan nagy lélekszámban kelnek útra az illegális bevándorlók. Ezt egyébként áprilisban Honduras esetében már megígérte, májusban pedig – egy migrációról tartott kerekasztal-beszélgetésen – azt mondta, hogy készülőben van a tervezet a segélyek visszatartására, és ez minden olyan országot érint majd, ahonnan illegális bevándorlók nagy tömegei indulnak az Egyesült Államokba.

Beszéde végén az elnök széles mozdulatokkal átölelte a pódium szélén álló amerikai zászlót.

Donald Trump kedden a kora esti órákban a kongresszusban tanácskozik republikánus törvényhozókkal a bevándorlási törvénytervezetről.

Kétpárti egyeztetésre van szükség

Mitch McConnell, a szenátus republikánus frakciójának vezetője a kongresszusban újságíróknak azt mondta: a republikánus politikusok kedden tanácskoztak, és egyetértenek abban, hogy a törvénytervezetben szerepeljen az illegális bevándorló családok egészének fogva tartása, vagyis a gyermekeket ne válasszák el a szüleiktől.

„Megértem az elnököt, aki a probléma megoldására szólított fel bennünket, de ehhez nyilvánvalóan kétpárti egyeztetésre van szükség” – fogalmazott McConnell szenátor.

Közben az Egyesült Államokban egyre hevesebb a vita és élesebb kifejezésekkel illetik az illegális bevándorló családok tagjainak szétválasztását.

A first lady sem ért egyet

Michael Hayden,a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) volt igazgatója a német náci koncentrációs táborokhoz hasonlította az átmeneti befogadó központokat, ezt Jeff Sessions igazságügyi miniszter a Fox televíziónak adott interjújában „némi túlzásnak” minősítette. Kedden 75 volt ügyész – demokrata pártiak és republikánusok egyaránt – nyílt levélben kérte az igazságügyi minisztert a családok szétszakításának befejezésére.

A first lady, Melania Trump mellett négy volt first lady – Michelle Obama, Laura Bush, Hillary Clinton és Rosalynn Carter – szintén felemelte szavát a családok szétszakítása ellen. Laura Bush a The Washington Post című lapban megjelentetett véleménycikkében ezt a politikát az amerikai japánok második világháború idején történt internálásához hasonlította.