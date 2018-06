Több mint kétezer ember várta az Aquariust

Több mint kétezer ember, köztük sok száz újságíró várta Valenciában az olasz kikötőkből kitiltott, ám a baloldali spanyol kormányfő által önként befogadott bevándorlókat. Három hajó több mint hatszáz embert tett ki a parton. A hangulat kísértetiesen hasonlított arra, mint amikor három éve az első menedékkérőket szállító vonatok befutottak a bécsi vagy éppen müncheni pályaudvarra. Az a jövő kérdése, hogy meddig tart a spanyol lelkesedés. A magyar kormány szerint Soros György hajói üzemszerűen hozzák Európába a bevándorlókat, aminek véget kellene vetni.

Vasárnap délelőtt, bevándorlók százaival a fedélzetén kötött ki az SOS Méditerranée és az Orvosok Határok Nélkül segélyszervezet által üzemeltetett Aquarius, Valencia kikötőjében.

A hajó még múlt héten vett a fedélzetére 629 bevándorlót a Földközi-tengeren és Itália felé indult. Matteo Salvini olasz belügyminiszter azonban megtiltotta, hogy a civil szervezetek hajói Olaszország partjainál kössenek ki, így az Aquarius az Ibériai-félsziget felé vette az irányt. Azóta két másik NGO hajóját fordították vissza az olasz partoknál, fedélzetén 118 bevándorlóval.

Az ENSZ Kábítószer- és Bűnüldözési Hivatalának legfrissebb statisztikája szerint a világon a legtöbb embercsempész a Földközi-tengeren tevékenykedik. A bandák bevétele globálisan eléri a hétmilliárd dollárt. Nagyjából ennyit költ egy év alatt humanitárius segélyezésre az Európai Unió és az Egyesült Államok együttvéve.

Soros György hajói üzemszerűen szállítják a migránsokat Európába – erről a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter beszélt a Kossuth Rádióban. Rogán Antal arra is felhívta a figyelmet, hogy az európai jogszabályok alapján eddig sem kellett volna fogadni az Afrikából érkezőket.

Az SOS Méditerranée és az Orvosok Határok Nélkül nevű nem kormányzati szervezetek által fenntartott Aquarius hajót és a rajta utazó 106 illegális bevándorlót várják riporterek a spanyolországi Valencia kikötőjében (MTI/EPA/Manuel Burque)

Sokat fizetnek

A fekete-afrikai bevándorlók százaitól jelentős összeget – fejenként több ezer dollárt kérnek el egy–egy útért. A csempészbandák ezután ütött-kopott gumicsónakba ültetik az embereket, akiket az NGO-k alig pár óra után általában ki is mentenek. Bár a csempészek, és a mentőhajókat üzemeltető NGO-k is tudják, hogy az afrikai migránsok közült szinte senki nem jogosult menedékjogra, ezt mindnyájan kérelmezik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a bűnszervezetek tömegesen élnek vissza a menedékjog rendszerével. Az olasz kormány most ezt szeretné megtörni.

Matteao Salvini közösségi oldalán azt írta: „Jobb, ha tudják ezek az emberek, hogy Olaszország nem akar többet bűnrészességet vállalni az illegális bevándorlási bizniszben, úgyhogy más kikötőket kell találniuk.” Erre válaszként az egyik visszafordított mentőhajót üzemeltető NGO nyilvánosan lefasisztázta a belügyminisztert.



Komoly indulatokat szít a bevándorlás

Európa-szerte komoly indulatokat vált ki a bevándorlás körüli vita. Párizs, Róma, Berlin és Bécs között az utóbbi napokban éles szópárbaj alakult ki. A francia kormánypárt szóvivője például hányingerkeltőnek nevezte az olasz bevándorláspolitikát. Németországban pedig kormányválsággal fenyeget Horst Seehofer belügyminiszter és Angela Merkel kancellár között húzódó bevándorláspolitikai nézeteltérés.