A bevándorlók kétharmada hamis személyazonossággal él Németországban

Nyilatkozott az M1-nek egy fiatal német nőnek az apja, aki egy afrikai bevándorlóval élt együtt évekig, majd mikor össze akartak házasodni kiderült: a férfi nem is az, akinek mondja magát. Egyes becslések szerint a bevándorlók kétharmada hamis néven vagy több személyazonossággal él Németországban. A napokban kiderült, hogy a tizennégy éves lány meggyilkolásával gyanúsított iraki férfinek sem az a neve, mint amit eddig mondott, illetve az életkora sem stimmel.

A németországi tiltakozásoknak rendszeres résztvevője egy német férfi, lánya miatt. A 36 éves nő ugyanis egy észak-afrikai bevándorlóval szeretett volna házasságot kötni, amikor kiderült, hogy a vőlegény nem az, akinek hitték.

Az ifjú pár összeköltözött, egy kislányuk is született. A férj nem dolgozott, menedékkérelmét elutasították, ezért az asszonytól követelt pénzt. A nő egy idő után szakított élettársával, a férfi ekkor erőszakossá vált. A nőnek eltört az arccsontja, agyrázkódást kapott – mesélte édesapja. Hozzátette: a férfit háromszor is elítélték tiltott fegyvertartásért, mégsem tudták kitoloncolni Németországból.

A nő rendőri védelmet kért, a család tudomása szerint az afrikai férfi azóta is hamis papírokkal él Németországban.

Nem mindenki az, akinek mondja magát

Nemrég a Die Welt című lap hozta nyilvánosságra, hogy a 14 éves Susanna megölésével gyanúsított iraki férfi irataival is gondok vannak. A nyolctagú család 2015-ben érkezett Németországba, akkor azt mondták: személyi irataik elvesztek. A család Susanna halála után utazott vissza Irakba, az iraki főkonzulátuson igényeltek pótútleveleket. Iraki és német dokumentumokat is bemutattak, az iraki papírokból került ki, hogy Ali Bashar, a német hivatalokban a második keresztnevét mondta be vezetéknevének. Valójában Ali Bashar Ahmad Z.-nek hívják. Az életkora sem stimmel, Susanna időpontjában már betöltötte a 21. életévét, így nagykorúként áll majd a bíróság elé.

Az eset nem egyedülálló. Egyes becslések szerint a bevándorlók kétharmada hamis identitással tartózkodik Németországban.

Helyi lapértesülések szerint hétfőn kezdődik a decemberben, Kandelban történt gyilkosság tárgyalása, a 15 éves Miát ex-barátja, egy afgán menedékkérő ölte meg. A férfi, akinek életkorát 20 év körülire becsülik, fiatalkorúként áll majd a bíróság elé.

