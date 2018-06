Rogán: Soros György hajói „üzemszerűen” szállítják Európába az Afrikából érkezőket

Amikor az Európai Unióhoz csatlakoztunk, semmilyen szerződésben vagy alapdokumentumban nem volt leírva, hogy kötelező bevándorlóországnak lenni – fejtette ki a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter. Ezt nem vállaltuk a csatlakozáskor, és nem szeretnénk ezután sem – szögezte le. Arról is beszélt: Soros György hajói „üzemszerűen” szállítják Európába az Afrikából érkezőket, holott azokat az európai jogszabályok alapján eddig sem kellett volna fogadni.

Rogán Antal a Kossuth Rádió vasárnap reggeli magazinműsorában kifejtette: a menekültkvótáknál is nagyobb veszélyt jelentene, ha Brüsszel dönthetne arról, hogy az Európába érkezők közül ki számít menekültnek.

A miniszter hangsúlyozta, hogy nem Magyarország szegte meg az európai törvényeket és szabályokat, hanem Soros György szervezetei, mindezt ráadásul Brüsszel támogatásával. Az uniós vezetés – mint fogalmazott – a senki által el nem fogadott európai egyesült államok ideológiája mentén politizál a tagállamok érdekei helyett.

Megdöbbentőnek nevezte egyúttal, hogy Soros György hajói „üzemszerűen” szállítják Európába az Afrikából érkezőket, holott azoknak szerinte az európai jogszabályok alapján eddig se lehetett volna fogadni. Rogán Antal szerint a tagállamoknak úgy kellene eljárni, ahogy az ilyen hajók kikötését a héten megtiltó Olaszország is tette, a menekültjogi problémákat pedig szerinte az első biztonságos országban kell kivizsgálni.

Az SOS Méditerranée civil szervezet felvételén migránsokat szállítanak csónakban a szervezet Aquarius nevű mentőhajója felé a Földközi-tengeren 2018. június 12-én. (MTI/EPA/SOS Méditerranée/Kenny Karpov)

Úgy vélte, a Soros-szervezetek által finanszírozott NGO hajónak vissza kell térnie Afrikába. „Az a helyes elv, ha ott segítünk, ahol a baj van, azoknak az országoknak adunk anyagi segítséget, ahonnan érkeznek, és nem a bajt hozzuk be Európába, és utána meg szétterítjük az összes európai ország között” – fogalmazott Rogán Antal, hozzátéve, hogy a kormánynak mindig is ez volt az elve, és ezt fogja képviselni a következő hónapok európai uniós döntéshozataliban is.



A beszélgetést ide kattintva hallgathatja meg. A beszélgetést ide kattintva hallgathatja meg.

Egyedül a migrációra jutna több pénz

Rogán Antal a műsorban kifejtette: mindenki tudja, hogy a következő ciklusban alacsonyabb lesz a költségvetés a Brexit miatt. Úgy vélik, az Egyesült Királyság kiválása az Európai Unióból „nem kis mértékben” az Európai Bizottság hibája, és az elhibázott migrációs politikájának, és politikai szerepvállalásának eredménye.

„Most odáig jutottunk, hogy emiatt rosszabb helyzetbe kerül az Európai Unió” – magyarázta Rogán Antal. A miniszter kifejtette: az unión belül válságjelek érzékelhetők – növekvő eladósodás, viszonylag magas költségvetési hiány, romló növekedési mutatók –, ebben a helyzetben pedig egy növekedést ösztönző költségvetésre lenne szükség. „Ehhez képest (…) egy politikai költségvetést tett le a bizottság az asztalra, amelyben mindenre kevesebb pénz jut, egyedül a migrációra jut több” – részletezte.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a határvédelem költségeinek felét az EU-nak meg kellene térítenie minden tagállam számára, Magyarország így 150 milliárd forint támogatásra tartana igényt 2020 után az eddigi kiadások miatt. Szorgalmazta egyúttal a térség országainak gazdasági ösztönzését is, hiszen – mint mondta – az euróövezet tagállamaiban magas a költségvetési hiány és az eladósodás mértéke, Közép-Európa viszont a kontinens legjobban fejlődő régiója.

Határmenedzsmentről beszélnek, nem határvédelemről

Mint elsorolta, az új uniós költségvetés szerint migrációra három forrásból is lehet majd költeni: a migrációs alapból – ennek jelentősen megnő a költségvetése –, a kohéziós alapból és a külső szerepvállalásra elkülönített forrásokból. Megjegyezte, a hétéves költségvetésben nem is határvédelemről, hanem határmenedzsmentről beszélnek. „Azt még nem tudjuk, hogy micsoda, mert a határokat szerintünk nem menedzselni, hanem védeni kell” – kommentálta.

Az európai embereket nem kérdezték meg a menekültekről

Azzal kapcsolatban, hogy több tagállam is változtatni látszik migrációs politikáján, a miniszter azt mondta: azt az emberek kényszerítették ki. „Az osztrák, az olasz és részben a német választások is kikényszerítették, hogy megváltozzon Európa vezetőinek az álláspontja” – mondta Rogán Antal, aki szerint az alapprobléma az, hogy az európai vezetők hibás bevándorláspolitikát folytattak anélkül, hogy – Magyarországgal ellentétben – megkérdezték volna arról az embereket véleményét.

„Ez robban ki most a választások alkalmával. Nyilvánvaló, hogy ez lesz a fő téma a következő Európai Parlamenti választáson, 2019 májusában” – fejtette ki, hozzátéve, ez a helyzet pánikreakciókat kelt az európai vezetésben.

A migráció Közép-Európában veszélyt, Nyugat-Európában pedig súlyos mindennapi problémát jelent – fejtette ki a miniszter, hozzátéve: Európában vannak bevándorlóországok, amelyek migránsok százezreit, millióit fogadták be éveken keresztül, ezek az új migránshullám célpontjai is, illetve vannak a „nem bevándorlóországok”, ilyen például Magyarország is.

A csatlakozáskor nem vállaltuk, hogy bevándorlóország leszünk

„Annak idején, amikor az Európai Unióhoz csatlakoztunk, egyetlen szerződésben, alapdokumentumban nem volt leírva, hogy kötelező bevándorlóországnak lenni. Ezt nem vállaltuk a csatlakozáskor, és természetesen nem szeretnénk ezután sem” – szögezte le a miniszter. Arról is beszélt, hogy Magyarország szívesen segít a határvédelemben, de az a probléma továbbra is „ott van asztalon”, hogy mi legyen azokkal, akik bejöttek – mondta Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában.