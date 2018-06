Nyíltan, a kabuli utcákon ünnepelték a tálibok a ramadán végét

Kabulban ünnepelte a tálib szélsőséges mozgalom tucatnyi tagja a ramadán muszlim böjti hónapot lezáró íd al-fitrt, civilek szelfiztek és ölelkeztek az egyébként az afgán kormány ellen fegyveres harcot folytató szélsőségesekkel – közölte az afgán rendőrség szombaton. Egy tartományban viszont pokolgép robbant a tálibok és a katonák közös ünnepségén.

A tálibok korábban meglepetésszerűen bejelentették, hogy három napig felfüggesztik a fegyveres harcot az afgán kormányerőkkel szemben a pénteken kezdődött íd al-fitr alkalmából. Ennek előzménye, hogy a kabuli vezetés a múlt héten feltétel nélküli fegyverszünetet rendelt el az ünnep alkalmából, június 12. és 20. között. A szélsőségesek mindazonáltal aláhúzták, hogy a fegyverszünet nem vonatkozik a külföldi fegyveres erőkre.

Helyiek üdvözlik a tálibokat Kabulban. MTI/EPA Fotó

A Reuters brit hírügynökség jelentése szerint több tucat fegyvertelen, hagyományos fejdíszt viselő tálib lépett be Kabulba a főváros déli és dél-keleti kapuin. A környéken forgalmi dugók keletkeztek, ahogy az emberek megálltak fényképezkedni és üdvözölni a szélsőségeseket. Az internetre feltöltött videók és képek arról tanúskodnak, hogy a tálibok jó hangulatban vonultak be a fővárosba, ölelkeztek és együtt szelfiztek a civilekkel. A kabuli rendőrség szóvivője tudatta: a tálibok letették fegyvereiket a városkapuknál, amiket vissza is kapnak távozásukkor.

A Tolonews afgán hírtelevízió jelentése szerint a szélsőségesekkel Vísz Ahmad Barmak afgán belügyminiszter is találkozott Kabulban, amiről ugyancsak készültek szelfi fotók.

Máshol is sor került a precedens nélküli ünneplésre, Kunduz városában, Kabul tartomány déli részén, illetve Logar, Zábul és Vardak provinciákban a kormányerők katonái és a tálibok üdvözölték egymást és együtt fotózkodtak. Maszúd Azizi belügyminiszter-helyettes rámutatott, hogy az idei a legbékésebb íd al-fitr, az egész országra hatályos tűzszünetet senki sem sértette meg. Hilmend, Kandahár és Zábul tartományok kormányzói közölték: az utóbbi 24 órában nem történt erőszakos cselekmény az ellenséges felek között.

Tálibokat ünneplő kabuliak. MTI/EPA Fotó

Határozatlan időre meghosszabbította a tálibokkal szembe meghirdetett tűzszünetet szombaton Asraf Gáni afgán elnök, akinek hivatala azt is tudatta, hogy a hatóságok gesztusként szabadon engedtek 46 szélsőséges foglyot. Az elnök arra kérte a tálibokat, hogy ők is hosszabbítsák meg az íd al-fitr muszlim ünnep alkalmából általuk hirdetett háromnapos fegyvernyugvást. Az afgán kormány a múlt héten rendelt el feltétel nélküli fegyvernyugvást június 12. és 20. között, az elnök ezt hosszabbította most meg.

Asraf Gáni afgán elnök előzőleg reményének adott hangot, hogy a háromnapos tűzszünet az ellenségeskedés tartós felfüggesztésének az előszele, és sürgette a tálibokat, hogy üljenek le tárgyalni a kormánnyal. A tálibok az amerikai megszállás óta harcolnak a Nyugat-barát kormány és a külföldi fegyveres erők ellen Afganisztánban, ennek során az idei évben jelentős csapásokat mértek az afgán biztonsági erőkre.

Robbantás történt tálibok és afgán katonák közös ünneplésén

Nem volt teljesen békés azonban a közös ünnep, miután húsz halálos áldozatot követelő robbanás történt tálib lázadók és afgán katonák egy közös ünnepségén szombaton a kelet-afganisztáni Nangarhar tartományban – jelentették hírügynökségek. Itt is, akár az ország más tartományaiban, az egymással háborúban álló felek képviselői kivételesen együtt töltötték az íd al-fitr ünnepét.

Az AFP francia hírügynökség közlése szerint a támadók egy gépjárműbe rejtett pokolgéppel merényletet követtek el a csatabárdot ideiglenesen elásó ellenségek ellen. A tálibok tagadták, hogy közük lenne, és a tűzszünet meghosszabbításáról szóló beszédében Gáni sem tett említést a merényletről.

A szélsőségesek három napig felfüggesztették a fegyveres harcot a ramadán muszlim böjti hónapot lezáró ünnep alkalmából, és kisebb csoportjaik az ország több részén együtt ünnepeltek katonákkal és civilekkel. A fővárosban, Kabulban még a belügyminiszter is találkozott az ott civilekkel szelfiző tálibokkal.