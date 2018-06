Trump megadta a mobilszámát Kim Dzsongunnak

Megadta a mobiltelefonja számát Kim Dzsongun észak-koreai vezetőnek, hogy „bármikor elérhesse őt” – az elnök pénteken délelőtt interjút adott a Fehér Ház kertjében a Fox televíziónak, majd – szokásától eltérően – hosszasan beszélgetett más orgánumok újságíróival is, akik – mint az a tudósításokból kitűnt – meglepetéssel fogadtak néhány információt.

Donald Trump ismételten úgy fogalmazott: „működik a kémia” Kim Dzsongun és közötte. „Ő egy ország vezetője, és szerintem erős vezetője, senki ne gondoljon róla mást” – fogalmazott. Meglátása szerint amikor Kim Dzsongun beszél, a népe figyel rá. „Azt akarom, hogy az én népem ugyanezt tegye” – tette hozzá. Amikor azonban pár perccel később az egyik riporter rákérdezett, hogyan is gondolja ezt, Trump azt mondta: „csak vicceltem, nem érti a szarkazmust”. Közölte: a hét végén telefonon beszél majd Kimmel.

Donald Trump, amerikai elnök (MTI/AP/Evan Vucci)

Az egyik újságíró kérdésére, aki azt firtatta, hogyan gyászolhatja Otto Warmbier amerikai diákot, aki észak-koreai börtönből történt hazaszállítása után meghalt, miközben Kim Dzsongunt védi, Trump azt válaszolta: „nem akarom, hogy atomfegyver pusztítsa el önt és a családját. Jó kapcsolatokat akarok Észak-Koreával. Jó kapcsolatokat akarok sok országgal”. Majd kifejtette, hogy azért nem feszegeti az emberi jogok észak-koreai helyzetét, mert „nem akar nukleáris háborút”.

Kim Dzsongun egy „kemény pasas”

A CBS televízió tudósítója megjegyezte: az elnök egészen más hangnemben nyilatkozott meg az észak-koreai vezető emberi jogi politikájáról pár nappal ezelőtt a Fox televízióban. Amikor ugyanis Brett Baier riporter farra emlékeztetett, hogy Kim Dzsongun kivégeztetett embereket, Trump azzal válaszolt: „kemény pasas”. És még hozzátette azt is, hogy Kim Dzsongun „nincs egyedül ezzel”. „Sok más ember is művel rémes dolgokat” – fogalmazott. Az elnök azt is mondta: elődje, Barack Obama készen állt arra, hogy háborúba sodródjon Észak-Koreával.

Kim Dzsongun észak-koreai vezető (MTI/EPA/KCNA)

A Fehér Ház kertjében – kérdésekre válaszolva – kitért a Krím-félsziget bekebelezésére, amellyel kapcsolatban azt hangoztatta, hogy Obama tette lehetővé. „Csak hogy megértsék: Obama vesztette el a Krímet (…) Ez az ő hibája. Mert Putyin nem tisztelte Obama elnököt. Obama azért veszítette el a Krímet, mert Putyin nem tisztelte őt, nem tisztelte országunkat és nem tisztelte Ukrajnát” – mondta. Hozzátette: elképzelhető, hogy még az ősszel találkozik Vlagyimir Putyinnal.

Ezt követően kifejtette, hogy elnökválasztási kampánya első menedzserének, Paul Manafortnak – aki ellen vádat emeltek – tulajdonképpen semmi köze nem volt a kampányhoz, valamint szólt az igazságügyi minisztérium csütörtökön nyilvánosságra hozott jelentéséről is. Egyúttal felszólította a tárcát, hogy vizsgálja meg a Hillary Clinton, a Demokrata Párt volt elnökjelöltje elektronikus levelezése ügyében folytatott nyomozást is, amelyet „horror-shownak” nevezett. A sajtóbeszélgetés után Trump gyorsan kiadott egy Twitter-bejegyzést, amelyben nyugtázta, hogy – mint írta – „ez volt a legnézettebb reggeli műsor”.