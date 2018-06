Putyin és Trump még a nyáron találkozhat

Moszkva nem zárja ki, hogy ezen a nyáron létrejön Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök találkozója – mondta el pénteken a RIA Novosztyi hírügynökség jelentése szerint Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, míg Trump a Fox News amerikai hírtelevíziónak úgy nyilatkozott: lehet, hogy a közeljövőben tárgyalni fog orosz hivatali partnerével.

Az amerikai elnök később újságíróknak megerősítette: lehet, hogy a találkozót meg a nyár folyamán tető alá hozzák. Peszkov a nyári találkozó lehetőségével kapcsolatban azt mondta, hogy „nem zárjuk ki”. Az Interfax hírügynökség a szóvivőre hivatkozva azt írta, hogy a találkozó időpontjáról még nem született megállapodás. Putyin és Trump március 20-én, két nappal az orosz elnök újraválasztása után telefonon beszélt egymással.

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog a csoportkép készítése előtt az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) szervezete 25. csúcstalálkozóján a vietnami Danangban 2017. november 10-én (Fotó: MTI/EPA pool/Kreml/Szputnyik/Mihail Klimentyev)

Az eszmecsere nyomán, amelyen az amerikai államfő felvetette a találkozó lehetőségét, a két külügyminisztérium utasítást kapott a személyes találkozó előkészítésére. A két vezető eddig csak a G20-csoport tavaly júliusi hamburgi és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) szervezet novemberi danangi csúcstalálkozója alkalmából tárgyalt személyesen egymással.

Peszkov szerdán, még mielőtt a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) a moszkvai kongresszusa eldöntötte, hogy a 2026-os világbajnokságnak az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó adhat majd otthont, arra a kérdésre válaszolva, hogy Putyin meghívná-e az észak-amerikai országok vezetőit, ha azok nyernék el a rendezés jogát, kijelentette: „Észak-Amerikának nem is kell ehhez nyernie. Vlagyimir Putyin elnök kijelentette, hogy örömmel fogad minden vendéget itt nálunk, Moszkvában, ami természetesen a legmagasabb szintű egyesült államokbeli vendégekre is vonatkozik”. Arra vonatkozóan, hogy vajon hivatalos szinten komoly formában is felmerült-e Trump vb-látogatása, nem hangzott el tájékoztatás.