Merkel pártja miatt van megosztottság Európában?

Angela Merkel német kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) miatt vált megosztottá az Európai Unió a menekültügyi szabályozás kérdésében – mondta Horst Seehofer szövetségi belügyminiszter, a testvérpárt bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke pénteken a Süddeutsche Zeitung című lapnak, amelynek hírportálján közölt összeállítás szerint Horst Seehofer a CDU főtitkára, Annegret Kramp-Karrenbauer egy írására válaszolt a testvérpártok közötti feszült viszonyra jellemző bírálattal.

Annegret Kramp-Karrenbauer a CDU-tagoknak írt levelében hangsúlyozta, hogy a CSU menekültügyi elképzeléseinek megvalósítása – a Németországba belépés megtagadása a menedékkérők bizonyos csoportjaitól – azzal fenyegetne, hogy tovább mélyül a megosztottság az EU-ban, és tovább gyengül a közösség. Horst Seehofer szerint ez éppen fordítva van. Nem a CSU, hanem a CDU „okozta Európa megosztottságát a menekültekről hozott 2015-ös döntéssel” – hangsúlyozta a CSU elnöke.

Annegret Kramp-Karrenbauer saar-vidéki tartományi miniszterelnök, a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) újonnan megválasztott főtitkára (MTI/EPA/Felipe Trueba)

Annegret Kramp-Karrenbauer a CDU honlapján közölt levélben kiemelte, hogy a CDU a biztonság és az európai összetartás pártja. Mindig arra törekedett, hogy összehangolja ezt a két szempontot, annak ellenére is, hogy ez „gyakran nehéz és népszerűtlen” feladat – írta a főtitkár. Horst Seehofer szerint ez a megjegyzés a CSU-nak címzett igazságtalan bírálat. „Kramp-Karrenbauer asszony úgy állít be minket, mintha bajor vidéki uraságok lennénk, akik nem értették meg Európa eszméjét” – mondta a bajor tartományi párt elnöke.

Változó intenzitású konfliktus a CDU és a CSU között

A CDU és a CSU között a nemzetközi menekültválság 2015-ös elmélyülése óta van változó intenzitású konfliktus a határigazgatással kapcsolatban. Az akkor bevezetett gyakorlat szerint mindenki beléphet az országba, ha azt mondja, hogy menedéket kér, függetlenül attól, hogy vannak-e iratai, és nyilvántartásba vették-e már máshol menedékkérőként. Horst Seehofer belügyminiszterként összeállított új menekültügyi reformcsomagjában, úgynevezett mestertervében az előzetesen ismertté vált részletek szerint az áll, hogy szakítani kell a tárca előző vezetője, a CDU-s Thomas de Maiziere által úgynevezett szóbeli utasításként elrendelt határigazgatási gyakorlattal.

Horst Seehofer, német belügyminiszter (MTI/EPA/Hayoung Jeon)

Így meg kell tagadni a belépést a máshol már regisztrált menedékkérőktől, illetve azoktól, akiknek menedékjogi eljárása már elkezdődött valamely EU-tagállamban, továbbá az iratok nélkül érkezőktől és azoktól, akinek menedékjogi kérelmét elutasították Németországban, és mégis vissza akarnak térni. Az új szabályt akkor kell alkalmazni, ha a menekültügyi rendszer keretében az országba érkezők száma eléri a CDU, a CSU és a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) koalíciós szerződésében rögzített felső határt, az évi 220 ezer főt.

Közös, európai uniós szintű megoldásra van szükség

Angela Merkel ezt nem tartja megfelelő megoldásnak, szerinte egyoldalú, nemzeti szintű intézkedések helyett közös, európai uniós szintű megoldásra van szükség. A vita miatt végül el kellett halasztani a belügyminisztérium hónapok óta formálódó, 63 pontból álló reformtervének keddre tervezett bemutatóját. Azóta még inkább elmérgesedett a vita, csütörtökön meg kellett szakítani a szövetségi parlament (Bundestag-) ülését, és a két testvérpárt közös frakciójának tagjai pártonként elkülönülve tartottak tanácskozást.

Angela Merkel német kancellár (MTI/EPA/Clemens Bilan)

A CSU-s képviselők kivétel nélkül a támogatásukról biztosították a pártelnököt. A német sajtó értelmezése szerint Angela Merkelnek ultimátumot adva azt is elhatározták, hogy hétfőn a párt elnöksége kinyilvánítja, támogatja Horst Seehofert mindannak végrehajtásában, ami belügyminiszterként a felelősségi körébe tartozik. Ez azt jelenti, hogy a CSU hétfőtől szabad kezet ad Horst Seehofernek arra, hogy a kancellár egyetértése nélkül, miniszteri hatáskörében utasítsa a határigazgatásért felelős szövetségi rendőrséget a szigorítások bevezetésére.

Az egyoldalú lépések negatív dominóhatást válthatnak ki

Annegret Kramp-Karrenbauer a CDU-tagoknak írt levelében hangsúlyozta, hogy egy ilyen egyoldalú, a szomszédos országokkal folytatott egyeztetés nélkül és mások kárára tett lépés „negatív dominóhatást válthat ki, és végül az európai egyesülés eredményeinek megkérdőjelezéséhez vezethet”. Ezért – folytatta a főtitkár – a CDU elnöke azt a kompromisszumos javaslatot tette a CSU elnökének, hogy azonnali hatállyal vezessék be, hogy megtagadják a belépést a Németországban már elutasított menedékkérőktől, majd később, kétoldalú megállapodások alapján vezessék be azt is, hogy nem léphetnek be Németországba azok a menedékkérők, akik máshol már benyújtották menedékjogi kérelmüket.

Ennek a javaslatnak a megvalósítására a CDU elnöksége és Bundestag-képviselői felhatalmazták a pártelnök-kancellárt, hogy a június 28-án kezdődő EU-csúcs kapcsán folytassa le a szükséges kétoldalú tárgyalásokat. Addig pedig „a német tárgyalási pozíció erősítése érdekében” tartózkodni kell az egyoldalú, nemzeti intézkedésektől – áll a levélben, amelyben Annegret Kramp-Karrenbauer a pártvezetés törekvéseinek támogatását kéri a tagságtól.