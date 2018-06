Egyre nagyobb a feszültség Európában az illegális migráció kérdésében

A Fidesz szerint a Brüsszel által előterjesztett tervezet egy bevándorláspárti költségvetés. Hidvéghi Balázs, a kormánypárt kommunikációs igazgatója elmondta, miközben kevesebb forrás jut egy sor területre, csak a migráció és a brüsszeli bürokrácia támogatása nem csökken. Az illegális migráció kezelésének kérdése ugyan egyre nagyobb feszültséget okoz Európában. Az origo.hu ma arról írt, hogy az Európai Parlament bevándorláspárti képviselői mégis is az állandó, felső korlát nélküli kötelező kvóta bevezetését erőltetik.

Gondterhelten hagyták el a frakció tárgyalóját az uniópártok képviselői csütörtök este. A két testvérpárt, a CDU és a CSU között példátlan feszültség van arról, hogy egyáltalán beengedjék-e az új bevándorlókat az országba. A bajor képviselők kitartanak amellett, hogy csak azok léphessenek be Németországba, akiknek van is esélye a menedékjogra.

„Kollégáim a jelen helyzetben száz százalékban kiálltak Horst Seehofer és migrációs mesterterve mellett, hogy a nem jogosult migránsokat fordítsuk vissza a határnál” – jelentette ki a CSU parlamenti csoportjának vezetője. Angela Merkel német kancellár továbbra is bízik abban, hogy van közös európai megoldás, és ha nehezen is, de maga mögé állította saját frakcióját. Azt ugyanis mindkét oldalon tudják, hogy a koalíciójuk felbomlása csak a bevándorlásellenes erőket erősítené.

Ezrek érkezhetnek Németországba

A német parlament, a Bundestag pénteken megszavazta azt a családegyesítési reformot, amelyet a koalíciós szerződés írt elő. Ez alapján havonta ezer újabb ember érkezhet immár legálisan Németországba – a 2015. óta befogadott migránsok családtagjai. A családegyesítés egyszerűsítése áll annak a javaslatnak a központjában is, amelyről az Origo ír. Az internetes hírportál emlékeztet arra a javaslatra, amit az Európai Parlament fogadott el, és ami állandó, felső korlát nélküli kötelező kvótát akar bevezetni.

A portál birtokába jutott dokumentum szerint csoportosan is át lehetne helyezni migránsokat és a nem engedelmeskedő országokat az uniós források megvonásával büntetnék. Az Európai Parlament pedig elvárja az Európai Tanácstól, vagyis a tagállamokat képviselő állam- és kormányfőktől, hogy támogassa a javaslatot – teszi hozzá a cikk szerzője.

Nem oldódik a feszültség

Az illegális migráció kezelésének kérdése továbbra is a végletekig megosztja Európát, és a kötelező kvóták körüli feszültség sem oldódik. Egyre többen utasítják el a bevándorlók központosított elosztásának terveit, a téma továbbra is napirenden van: a bolgár uniós elnökség is a kötelező kvótákat tartalmazó javaslattal készül a következő uniós csúcsra.

„Egyre több uniós tagállam utasítja el a kötelező szétosztást, amit a magyar kormány az elmúlt három évben következetesen képviselt” – mondta Kovács Zoltán kormányszóvivő az M1-en. Hozzátette: ha sikerül is megállítani a kvótákat is előíró bolgár javaslatot, a viták az elkövetkező hét éves uniós költségvetés miatt tovább folytatódnak majd.

„Bevándorláspárti költségvetés”

A Fidesz szerint a Brüsszel által előterjesztett tervezet egy bevándorláspárti költségvetés. A párt kommunikációs igazgatója azt mondta: a javaslattal több probléma is van, de az igazi baj az, hogy miközben kevesebb forrás jut egy sor fontos területre, csak a migráció és a brüsszeli bürokrácia támogatása nem csökken. Hidvéghi Balázs hozzátette: az uniós költségvetési tervezetben visszaköszön az a Soros-javaslat is, ami harmincmilliárd eurós Marshall-tervet szorgalmaz Afrika és a migráció támogatására.

Címlapképünk illusztráció.