Komoly diplomáciai botrány kerekedett az Aquarius kálváriájából

Nemcsak a diplomácia nyelvére, de még a hétköznapira sem jellemző az a pengeváltás, ami lezajlott az olaszok és a franciák között azután, hogy az előbbi kormányzat nem engedte kikötni partjainál az Aquarius nevű, migránsokat szállító NGO-hajót. A francia kormány „undorítónak" nevezte az olaszok eljárását, mire a kormányzó Liga európai parlamenti frakcióvezetője a franciák migrációs politikáját nevezte undorítónak. Németországban pedig a kormányzó CDU és CSU esett egymásnak, miután Merkel kancellár hallani sem akar a belügyminiszter javaslatáról – a témában Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet kutatója és Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő nyilatkozott.

Nem ez az első alkalom, hogy Olaszország fellépett a migráció kérdésében, ugyanis már az előző kormány idején is egy magatartási kódexet írattak alá a civil szervezetekkel, amelynek szigorú betartását követelték – mondta el Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet kutatója. Hozzátette, ezt a kódexet azonban nem írta alá mindenki, több szervezet is felfüggesztette ez irányú tevékenységét és folytatták a mentési műveleteiket.

Úgy vélte, a legutóbbi olasz megnyilvánulás azonban egy erőteljesebb fellépés, hiszen határozottan kijelentették, hogy nem engedik kikötni az Aquarius nevű hajót az olasz kikötőkben. A szakértő szerint ez egy szimbolikus cselekedet volt Róma részéről.



Preventív hatása is lehet az olasz intézkedésnek

Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő szerint az olasz intézkedésnek preventív hatása is lehet, mert a jövőben akár elijesztheti az NGO-hajókat az olasz partoktól. Kérdés, hogy a kormány hogyan kezeli majd a további hajókat, hiszen nem az Aquarius az első és utolsó, amely olasz partokon szeretne kikötni. Kiemelte, hogy humanitárius feladatokat azért ellát az olasz parti őrség, hiszen Szicíliába szállított 923 migránst, akik már napok óta hánykolódtak egy süllyedő hajón.

Janik Szabolcs szerint egy olyan rendszer alakult ki az elmúlt években, amely összességében senkinek sem jó. Rosszul járnak a hajókon ragadt emberek, akiknek több napot is el kell tölteniük a Földközi-tengeren, Európai Uniós tagállamok feszülnek egymásnak és diplomáciai pengeváltás történik közöttük, Brüsszel pedig csak „széttárja a karját” és nem tesz semmit – magyarázta a szakértő az M1 Szemtől Szembe című műsorában.

A migránsokat szállító Aquarius hajó. (Forrás: EPA)

Nagyjából 900 ezer ember várakozik a líbiai partokon, hogy útra keljenek. Már Korzika is felajánlotta a segítségét, hajlandó befogadni azokat a migránsokat, amelyeket Olaszország nem – jegyezte meg Georg Spöttle, hozzátéve, hogy Máltának is érdekes szerep jut, hiszen ott számtalan Soros György által pénzelt NGO-hajó van regisztrálva, a város azonban mégsem fogad be egyetlen migránst sem.

Kit terhel a felelősség?

A migrációs folyamatnak van egy erős ál humánus vonala is – hívta fel a figyelmet Janik Szabolcs. Szerinte senkinek nem lenne szabad a tengerbe veszni, ezek az emberek ugyanis joggal számítanak arra, hogy őket kimentik majd a gumicsónakokból. Azonban az eddigi adatok szerint is már 600 embernek veszett nyoma, akik valószínűleg a tengerbe vesztek, és nem lehet megítélni, hogy kinek „a lelkén szárad” az ő haláluk.

Georg Spöttle szerint a migrációs kérdés egy „orosz rulett” azoknak az országoknak a szempontjából, akik a migrációt pozitív dologként próbálják feltüntetni. Mert bár segítséget nyújtanak azoknak az illegális bevándorlóknak, akik átjutnak a vizeken, de azokról, akik nem élik túl, nem vesznek tudomást.

Merkel ellenére is megvalósítaná terveit Seehofer

A szakértő is egyetért abban, hogy egyre több ország ismeri el Magyarország bevándorlás politikáját, legutóbb Angela Merkel német kancellár is azt nyilatkozta, hogy Magyarország Németországot is védi, azonban ő még mindig egy közös európai megoldásban gondolkodik.

Angela Merkel nézőpontjával ment szembe Horst Seehofer belügyminiszter is, aki Merkel ellenére is megvalósítaná menekültügyi terveit. Szerinte meg kell tagadni a belépést a határon a menedékkérők bizonyos csoportjaitól, elsősorban azoktól, akiket máshol már nyilvántartásba vettek, vagy elkezdték menedékjogi eljárásukat.

Spöttle szerint, ha Seehofernek sikerülne végrehajtania tervét, Angela Merkel nemcsak tekintélyét, de akár a pozícióját is elvesztené. Hozzátette, már a német sajtóban is olyan cikkek jelennek meg, amelyek arról írnak, hogy Seehofer nélkül Angela Merkel elveszik.