New York állam főügyésze pert indít Donald Trump és gyerekei ellen

New York állam főállamügyésze, Barbara Underwood csütörtökön bejelentette, hogy pert indított Donald Trump jótékonysági alapítványa ellen, mert az alapítvány szerinte többször is megsértette a jótékonysági alapítványok működését szabályozó szövetségi és New York-i törvényeket. Az alapítvány vezetője az elnök és három gyermeke.