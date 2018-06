Netanjahu: Izrael a síita milíciák elleni légicsapásokkal a térség biztonságát erősíti

A síita milíciák elleni katonai fellépéssel Jeruzsálem a térség biztonságát erősíti, és ezzel csökkenti a közel-keleti menekültáradatot is – mondta Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök egy jeruzsálemi biztonsági konferencián az országra leselkedő veszélyek elemzésekor.

Netanjahu a Globális fórum a terrorellenes kampányban (Global Forum in the Campaign Against Terror) címmel első alkalommal megrendezett nemzetközi konferencián fejtette ki biztonságpolitikai nézeteit.

Első helyen a drónok megjelenése nyomán keletkező veszélyekről szólt az izraeli kormányfő. Elmondta, hogy a biztonsági kihívások szempontjából „valóságos rémálom” a szóban forgó szerkezetek megjelenése, de Izrael már dolgozik a veszélyt elhárító technológiák megtalálásán – jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet csütörtökön.

„Nincs szükség nagy állami apparátusra, nincs szükség a szuperhatalmak külföldi hírszerző szolgálataira, nincs szüksége semmire” – mondta a miniszterelnök a drónokkal kapcsolatban. „Csak egy ötven dolláros (mintegy tizenháromezer forintos) szerkezet kell és hozzá csatlakoztatni öt kiló TNT robbanószert, hogy elérjen a Fehér Házba” – érvelt a kormányfő.

„A hozzáférés az új technológiákhoz súlyos következményekkel jár, amelyeket szerintem még nem értettünk meg, de most dolgozunk rajta” – mondta először angolul, majd héberül. „El kell gondolkodnunk arról, hogyan tudunk fellépni technológiával ezzel a technológiával szemben. Ezt fejlesztjük Izraelben, hogy megpróbáljuk megoldani ezt a kihívást” – jelentette ki, figyelmeztetve a drónok kérdésének súlyosságára.

Bejelentette, hogy Izrael új algoritmusokat fejlesztett ki és új technológiai megoldásokat alkotott a rendőrség és a hadsereg terrorizmussal kapcsolatos tapasztalataira építve a közösségi médiából származó fenyegetések leküzdésére, miközben megküzd a „biztonság és a polgári jogok egyensúlya” okozta kihívásokkal is.

Ezután Netanjahu egy Közel-Kelet térkép segítségével a helyi ellenséges erőket mutatta be. Közölte, hogy Izrael többet tett bármely más országnál az Iszlám Állam terrorakcióinak megakadályozása érdekében, és azzal vádolta Iránt, hogy 80 000 síita harcost mozgósított Pakisztánból és Afganisztánból, hogy támadást indítson Izrael ellen és „átalakítsa” Szíria szunnita többségét.