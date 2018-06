Nagy valószínűséggel szarin- és klórgázt vethettek be tavaly Szíriában

Nagy valószínűséggel szarin- és klórgázt vethettek be fegyverként 2017 márciusában végrehajtott két támadásban Szíriában – közölte szerdán a hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW).

Az OPCW szerint tényfeltáró missziója szemtanúk beszámolói és a helyszínen vett minták laboratóriumi elemzése alapján megállapította, hogy a tavaly március 24-én történt feltételezett mérgesgáz-támadásban az északi szíriai Hama tartományban fekvő Latamneh városától délre „nagy valószínűséggel szarint használtak vegyi fegyverként”, egy nappal később pedig, március 25-én, szintén nagy valószínűséggel, klórgázt használhattak a városi kórházban és környékén.

A Vegyifegyver-tilalmi Szervezet mandátuma nem terjed ki annak megállapítására, hogy ki a felelős a mérgesgáz-támadásokért, amelyek miatt mintegy 70 embert megsérült. Legtöbbjüknek erős hányingere volt, sokakat habzó szájal és izomgörcsös panaszokkal szállítottak kórházba.

A 2011 óta tartó szíriai konfliktus alatt több esetben vetettek be vegyi fegyvert Szíriában. Legutóbb április 7-én, az akkor még a felkelők uralma alatt álló Dúmában több mint 40 halálos áldozatot követelt egy feltehetően ideggázzal elkövetett támadás, amelyért a nyugati hatalmak Bassár el-Aszad elnök rezsimjét teszik felelőssé. Az OPCW szerint nagy a valószínűsége, hogy klórgázt vagy szaringázt vetettek be ott is.