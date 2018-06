Orbán Viktor: Változás jöhet az európai migrációs politikában

„Végre” – így kommentálta Orbán Viktor, hogy az új olasz kormány nem engedi kikötni a bevándorlókat szállító civil hajókat. Azt is mondta, a döntés bebizonyíthatja, hogy meg lehet védeni a tengeri határokat, és ez változást hozhat az uniós politikában. Az Aquarius nevű hajó már útban van Spanyolország felé, az új, baloldali spanyol kormányfő ugyanis felajánlotta, hogy náluk kiköthet. Az európai szocialisták közül többen bírálják az olasz döntést, szerintük gyerekek és terhes nők élete kerülhet veszélybe – hangzott el az M1 Híradójában.

Élelmiszert pakoltak át egy motorcsónakból az Aquarius nevű hajó fedélzetére. A gyümölcsből, kenyérből, innivalóból álló szállítmány az olasz hatóságok segítségével jutott el a tengeren veszteglő járműre.

Málta és az olasz hatóságok sem adtak engedélyt a kikötésre

Az SOS Méditerranée és az Orvosok Határok Nélkül nevű civil szervezetek hajója szombaton mentett ki több mint 600 migránst a Földközi-tengerből. Az Aquarius a korábbi esetekhez hasonlóan Szicília felé tartott – ám Matteo Salvini belügyminiszter utasítására az olasz hatóságok nem adtak engedélyt a kikötésre. A miniszter értetlenségének adott hangot, hogy a mentési útvonalhoz sokkal közelebb eső Málta – amely most is megtagadta a beavatkozást – hosszú ideje nem fogad be migránsokat.



A hajó közben a nemzetközi vizeken várakozott. Végül az új, baloldali spanyol kormány bejelentette, hogy Valencia fogadja az Aquariust, amelyről a kimentett emberek egy részét más hajók segítségével juttatják el a spanyol kikötővárosba.

Heves indulatok az Európai Parlamentben

Az ügy heves indulatokat váltott ki az Európai Parlamentben is. A júniusi uniós csúcsot előkészítő ülésen a szocialisták frakcióvezetője élesen kirohant Matteo Salvini ellen.

Határozottan üdvözölte ugyanakkor az olasz kormány fellépését Orbán Viktor magyar és Péter Pellegrini szlovák kormányfő budapesti megbeszélésüket követő sajtótájékoztatójukon. Orbán Viktor úgy fogalmazott: nagy pillanatnak vagyunk tanúi, amely változást hozhat az európai migrációs politikában.

A szlovák kormányfő is úgy vélte, hogy nemet kell mondani arra a gyakorlatra, hogy a kimentett migránsok automatikusan bejutnak az Európai Unió területére.

Magyarország nagyra becsüli az új olasz kormány egyértelmű elkötelezettségét Európa és az európai emberek biztonságának helyreállítása mellett – szögezte le Szijjártó Péter, miután telefonon egyeztetett az olasz belügyminiszterrel. A magyar külügyminiszter hozzátette: az olasz kormány legutóbbi döntéseivel egyértelműen bebizonyította, hogy Európa határait – köztük a tengeri határt – igenis meg lehet védeni, az embercsempészetnek pedig gátat lehet szabni.