Megszületett a megállapodás a görög-macedón névvita rendezésének módjáról

Megszületett a megállapodás Görögország és Macedónia között az utóbbi elnevezése miatt több évtizede tartó vita rendezésének módjáról – jelentette ki kedden Alekszisz Ciprasz görög kormányfő.

„Jó híreim vannak (…) nemrég megállapodtunk Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság miniszterelnökével egy olyan kérdést illetően, amely oly sok éve foglalkoztat minket” – közölte a kormányfő Prokopisz Pavlopulosz görög elnökkel csütörtök délután tartott találkozóján, amelyet a televízió közvetített. “Megegyeztünk, és boldog vagyok, mert jó megállapodást értünk el, amely lefedi a görög fél által meghatározott összes előfeltételt” – tette hozzá.

Észak-Macedóniának hívják ezentúl az eddig Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság nevet viselő délszláv államot – jelentette be a Szkopje és Athén közötti történelmi megállapodás hírét Zoran Zaev macedón miniszterelnök kedden.

A nevet azt követően kezdik el hivatalosan is alkalmazni, miután a macedón és a görög parlament is ratifikálja az erről szóló megállapodást, valamint az ősszel megtartandó népszavazáson is úgy szavaznak az állampolgárok, hogy egyetértenek a megállapodással.

Zaev szkopjei sajtóértekezletén hangsúlyozta: a több mint két és fél évtizedes vita lezárása történelmi eredménynek számít, a kompromisszumos megoldásnak köszönhetően a macedónok megőrizhetik nemzeti és kulturális identitásukat, nem kell lemondaniuk a macedón elnevezésről.

Macedónia és Görögország között azóta folyik vita az ország nevéről, hogy Macedónia 1991-ben függetlenné vált Jugoszláviától. Mivel Görögország északi tartományát, ahol jelentős macedón kisebbség él, Makedóniának hívják, a görögök úgy vélték, a macedónok területi követelésekkel állhatnának elő. Ezt megelőzendő tiltakoztak a hasonló névválasztás ellen, és mindeddig akadályozták a nyugat-balkáni ország euroatlanti integrációját. Az ország így a nemzetközi dokumentumokban a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság nevet viseli, alkotmányában azonban nem szerepel a Jugoszláviára történő utalás.

Az egy éve kormányzó macedón balközép vezetés tárgyalásokba kezdett a görög kormányzattal a névvita rendezéséről, amelyet még a 2018-as év első felében szeretnének megoldani. A kormány reményei szerint amint megszületik a megállapodás, megkezdődhetnek a csatlakozási tárgyalások az Európai Unióval, és a NATO is azonnal felveszi az országot a tagjai közé.

Elviekben mindkét fél elfogadhatónak tartaná, ha Macedónia nevében valamilyen földrajzi jelző jelenne meg. Problémát okoz azonban, hogy míg Görögország azt szeretné, ha a névmódosítás a macedón alkotmányban is megjelenne, Macedónia csak a nemzetközi dokumentumokban akarja új nevét használni. Emellett tárgyalás folyik a macedón nyelv megnevezéséről is. A sajtó információi szerint az ország hivatalos nyelvének megnevezését nem kellene megváltoztatni, zárójelben vagy lábjegyzetben azonban mindenhol jelölni kellene, hogy szláv nyelvről van szó.