Brexit: A Leave.EU vezetője szerint nem volt orosz konspiráció

A Leave.EU kampánymenedzsere és első számú anyagi támogatója azonban a londoni alsóház médiabizottságának meghallgatásán kijelentette, hogy a népszavazási kampányban háromszor találkozott Alekszandr Jakovenko londoni orosz nagykövettel, de nincs valóságtartalma annak, hogy a csoport összejátszott Oroszországgal a népszavazás eredményének befolyásolására.

Tagadta az „orosz konspiráció” vádját keddi parlamenti meghallgatásán a Leave.EU nevű Brexit-párti csoport első számú finanszírozója, Arron Banks. A Leave.EU volt a brit EU-tagságról két éve tartott népszavazás egyik kampánycsoportja, bár a brit választási bizottság által hivatalosan el nem ismert párt. Arra a kérdésre, hogy a Leave.EU terjesztett-e álhíreket a 2016-os EU-népszavazási kampányban, Banks úgy fogalmazott, hogy a csoport szándékosan felforgató jellegű kampányt folytatott, és nem volt idegen tőle az sem, hogy „bolondot csináljon” vezető újságírókból.

Legfeljebb néhány hecker próbálkozhatott

Banks szerint ugyanakkor az álhírek első számú forrása Nagy-Britanniában a brit parlament. Arra a kérdésre, hogy Oroszország tett-e kísérletet az EU-tagsági népszavazás eredményének befolyásolására, a Leave.EU főszponzora azt mondta, hogy ez lehetséges, ám ha volt is ilyen kísérlet, az legfeljebb néhány hackerre korlátozódhatott, alacsony szinten. Ez a kérdés nemrégiben Theresa May brit miniszterelnök alsóházi meghallgatásán is felmerült.

A miniszterelnöknek azt a kérdést tette fel az alsóház összekötő bizottsága, hogy a brit biztonsági szolgálatok vizsgálnak-e az olyan, orosz ügynökségekhez köthető online tevékenységet, amelynek célja a beavatkozás lehetett például a tavalyi nagy-britanniai parlamenti választásokba vagy a brit EU-tagságról tartott népszavazásba. London tudja, hogy Oroszország más országokban kísérletet tett ilyen beavatkozásra, de a brit kormánynak jelenleg nincsenek bizonyítékai arra, hogy lett volna sikeres orosz beavatkozás a brit demokratikus intézményrendszer tevékenységébe is – válaszolta a brit kormányfő.

Nincs bizonyíték az orosz befolyásra

A kérdést firtató képviselő, a londoni alsóház digitális, kulturális, média- és sportügyekért felelős bizottságának elnöke, Damian Collins. Különböző brit és amerikai egyetemi kutatóintézetek adatait idézve azt mondta Collins, hogy elérhette a 125 ezret azoknak az oroszországi kötődésű, „célzott” tevékenységű Twitter-profiloknak a száma, amelyek aktívak voltak a kilépést pártolók szűk, 51,9 százalékos győzelmével végződött EU-referendum kampányidőszakában, majd eltűntek.

Theresa May megismételte: Londonnak ez idő szerint nincs bizonyítéka a brit demokratikus eljárásrendbe történt sikeres orosz beavatkozásra. Amennyiben felmerülne ilyen bizonyíték, arra a brit kormány robusztus válaszlépésekkel reagálna.