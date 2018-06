Moszkva javítaná a kapcsolatot Washingtonnal

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint hazája kész javítani kapcsolatait az Egyesült Államokkal, de – mint fogalmazott – „most az amerikaiak térfelén pattog labda” – az orosz elnök a Rosszija 1 televízióban beszélt erről szombaton, az interjú teljes szövege megjelent a vesti.ru hírportálon.

Vlagyimir Putyin elmondta, hogy az orosz-amerikai kapcsolatok javításának különféle eszközei vannak, beleértve a személyes találkozókat. Megjegyezte, hogy nemzetközi fórumokon már találkozott az amerikai elnökkel, de az ilyen eszmecseréken nem lehet kellő figyelmet szentelni az orosz-amerikai kapcsolatoknak, és hasznos lenne a kétoldalú megbeszélés. Csupán az a kérdés – tette hozzá -, hogy az egyesült államokbeli belpolitikai helyzet ezt lehetővé teszi-e. ”Remélem, hogy ezt megtörténik. Mindenesetre mi készen állunk erre. Szerintem a labda az amerikaiak térfelén pattog” – mondta az orosz elnök.

Vlagyimir Putyin orosz elnök hagyományos interaktív televíziós fórumot tart, amelyen a lakosság kérdéseire válaszol egy moszkvai tévéstúdióban 2018. június 7-én. (MTI/EPA/Szputnyik/Kreml/pool/Mihail Klimentyev)

Arról kérdezték, hogy milyenek a személyes tapasztalatai Donald Trump amerikai elnökkel. Putyin szerint dacára annak, hogy az amerikai elnököt gyakran, különösen mostanság bírálják a nemzetközi porondon, kritizálják a gazdasági téren hozott döntéseit is, az ő személyes tapasztalata az, hogy Trump “elmélyedő ember, tud hallgatni és reagálni a tárgyalópartner által felhozott érvekre”, mindezek alapján pedig feltételezhető, hogy majdani találkozójuk építő szellemű lesz. ”Sokféleképpen lehet viszonyulni azokhoz a döntésekhez, amelyeket az Egyesült Államokban hoznak, beleértve az amerikai elnök által hozott döntéseket is. Lehet bírálni. Valóban, ott sok minden bírálatot érdemel. Van azonban egy olyan körülmény, amelyről már szót ejtettem: Trump betartja a választási kampányban tett ígéreteit” – mondta Putyin.

Donald Trump amerikai elnök beszédet mond egy kampányrendezvényen, amelyet Marsha Blackburn republikánus képviselő újraválasztásért tartottak a Tennessee állambeli Nashville-ben 2018. május 29-én. (MTI/EPA/Rick Musacchio)

A minap a The Wall Street Journal amerikai napilap és a TASZSZ hírügynökség is olyan értesüléseket szerzett, amelyek szerint az orosz-amerikai csúcstalálkozó osztrák közvetítéssel, Bécsben, akár már Trump júliusi európai látogatása idején létrejöhet. A WSJ egy meg nem nevezett európai diplomáciai forrásra hivatkozva azt írta, hogy a csúcstalálkozó megrendezésére Putyin kérte hétfői ausztriai látogatásán Sebastian Kurz osztrák kancellárt. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szombaton megerősítette, hogy Putyin és Trump legutóbbi telefonbeszélgetésén Bécs is felmerült a csúcstalálkozó szóba jöhető helyszínei között, és a Kurzcal folytatott megbeszélésen is terítékre került ez, de továbbra sincs erről semmilyen konkrét megállapodás.

Putyin és Trump március 20-án, két nappal az orosz elnök újraválasztása után beszélt utoljára egymással telefonon.