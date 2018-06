Bugár Béla indul a szlovák államfőválasztáson

Bugár Bélát, a Most-Híd elnökét indítja államfőjelöltként a szlovák-magyar vegyes párt a jövő tavasszal sorra kerülő köztársaságielnök-választáson. Indulását a pártelnök jelentette be szombaton Pozsonyban, a szervezet kongresszusa utáni sajtótájékoztatóján.

„Minden szlovákiai állampolgár elnöke akarok lenni: a szlovákoké, a magyaroké, a ruszinoké, a romáké” – jelentette ki Bugár Béla. Elmondta: alapos mérlegelés után döntött az indulás mellett, mivel – mint mondta – meggyőződése, hogy manapság, amikor „nagy a társadalom megosztottsága, fontos, hogy olyan legyen az elnök, aki felül tud kerekedni a vitákon és egyaránt közel áll a politikai paletta mindkét oldalához.”

A vegyes párt kongresszusán tisztújítást is tartottak, ennek során a küldöttek a pártelnöki poszton megerősítették Bugár Bélát, s a négy alelnöki poszt közül is csak egy helyen állt be változás, a párt szlovák vonalának a posztról lemondott „erős embere” Lucia Zitnanská helyére Peter Antalt választották.

Bugár Béla (MTI Fotó: Krizsán Csaba)

Szlovákiában 2019 tavaszán tartanak államfőválasztást. A megmérettetésen indulni szándékozó jelöltek közül eddig tizenkét név ismert, megfigyelők szerint egyikük sem számít kiemelten esélyes jelöltnek, a választáson indulni kívánó „nagy nevek” valószínűleg csak ősszel vállnak majd ismertté. Andrej Kiska jelenlegi államfő már bejelentette: nem fog indulni a voksoláson.

A Magyar Közösség Pártja (MKP) ezen a héten jelentette be, hogy köztársaságielnök-jelöltjük személyéről június 23-án dönt a felvidéki magyar párt Országos Tanácsa. A párt legfőbb döntéshozó szerve elé négy nevet terjesztett az MKP szűkebb döntéshozó testülete, az országos elnökség. Ezek: Csáky Pál, a párt európai parlamenti képviselője, Menyhárt József, az MKP elnöke, Miklós László volt környezetvédelmi miniszter és Őry Péter, az MKP Országos Tanácsnak elnöke. Az MKP már az előző államfőválasztáson is saját jelöltet indított Bárdos Gyula személyében, a Most-Híd az előző választáson a szlovák Kereszténydemokrata Mozgalomnak (KDH) a voksoláson nagyot bukott jelöltjét támogatta.