Kampány indult egy újabb Brexit népszavazásért

Kampány indult pénteken Londonban annak kiharcolására, hogy a brit választók népszavazáson dönthessenek a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről. A BBC értesülése szerint Soros eddig összesen 800 ezer fonttal támogatta a kampánycsoportot, amelynek ő a legnagyobb magánadományozója.

A kampányt a Best for Britain nevű, Soros György magyar-amerikai üzletember által is támogatott szervezet indította. A Best for Britain meghirdetett célja az, hogy nyitva maradjon az Egyesült Királyság előtt a további EU-tagság lehetősége.

A kampánycsoport pénteken ismertetett „útiterve” szerint a referendumot még a brit EU-tagság megszűnésének várható időpontja, 2019. március 29. előtt meg kell tartani. A népszavazás a kezdeményezés szerint kötelező erővel döntene arról, hogy a választók többsége elfogadja-e a brit kilépés feltételrendszerét, és a szavazólapon szerepelnie kell annak a választási lehetőségnek is, hogy az Egyesült Királyság maradjon az Európai Unió tagja.

London, 2017. december 18.A Nagy-Britannia EU-ból való kilépését ellenző tüntetők egyike a brit (b) és az uniós zászlóval a brit parlament épülete előtt tartott tüntetésen 2017. december 18-án. Theresa May ezen a napon számol be a londoni alsóház képviselőinek a brüsszeli EU-csúcsról, amelyen az unióban maradó tagállamok állam- és kormányfői úgy döntöttek, hogy el lehet kezdeni a brit EU-tagság megszűnéséről folyó tárgyalássorozat második szakaszát. (MTI/EPA/Andy Rain)

A Best for Britain a parlamenten keresztül kívánja elérni az újabb népszavazás kiírását, igyekezve rávenni minél több alsóházi képviselőt arra, hogy a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről szóló majdani törvénytervezethez fűzzék hozzá a referendumot előíró módosítást. A konzervatív párti brit kormány többször is határozottan kizárta bármiféle újabb EU-népszavazás lehetőségét.

A kampányszervezet 2,3 millió fontot (840 millió forintot) gyűjtött össze, és ebből a pénteki tájékoztató szerint 500 ezer fontot kíván óriásplakát- és újsághirdetési kampányra fordítani, elsősorban azokban vidéki körzetekben, amelyekben a brit EU-tagságról 2016 júniusában tartott népszavazáson a lakosság magas arányban a kilépésre voksolt.

Soros György állhat a kampány mögött?

A Best for Britain elnöke, Lord George Mark Malloch-Brown néhány hete a BBC rádiónak nyilatkozva elmondta, hogy Soros György az idén 400 ezer fontot (több mint 145 millió forintot) adományozott az általa létrehozott Nyílt Társadalom Alapítványon keresztül a kampányszervezetnek.

Soros György a Mail on Sunday című konzervatív, erőteljesen EU-ellenes irányvonalú vasárnapi brit lapban néhány hete megjelent cikkében a Brexitet tragikus hibának, a brit EU-tagságról két éve tartott népszavazást pedig – amelyen a résztvevők szűk, 51,9 százalékos többsége a kilépésre voksolt – végzetes tévedésnek nevezte.

Soros György magyar származású amerikai üzletember. (MTI/AP/Francois Mori)

A Best for Britain célja egybegyűjteni azokat az erőket, amelyek Nagy-Britanniát az Európai Unióban akarják tartani, és e törekvésében e szerveződést „teljes szívemből támogatom” – írta februári cikkében Soros György.

A cikk megjelentetésének előzményeként a Mail-lapcsoport hétköznapi kiadása, a Daily Mail erőteljesen támadó hangvételű cikkben minősítette „szennyes pénznek” a Brexitet ellenző civil szervezetnek Soros által nyújtott anyagi támogatást, és követelte, hogy Soros György ne avatkozzon bele a brit belpolitikába.