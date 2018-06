Együttműködésre kényszerülnek a balkáni országok a migrációs válság miatt

Az illegális bevándorlás fontos témává kezd válni a balkáni térség országai számára, ezért együttműködnek majd, hogy elkerüljék a 2015-ös migrációs válság megismétlődését – fogalmazott Ördögh Tibor Balkán-szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa a Kossuth Rádió 180 perc című adásában.

Csütörtökön a balkáni országok belügyminiszterei és Ausztria az illegális migráció megfékezésének konkrét lépéseiről egyeztetett. A bosnyák belügyminiszter szerint a migrációs válság megoldásához a balkáni országok együttműködésére van szükség.

A találkozón Albánia, Görögország, Horvátország, Macedónia, Szerbia, Montenegró és Szlovénia belügyi tárcavezetői vettek részt. A szervezők igyekeztek meghívni minden olyan ország képviselőjét, amely érintett az újabb migrációs nyomásban.

Az év eleje óta majdnem hatezer illegális migránst regisztráltak Bosznia-Hercegovinában, közülük 5500 azt mondta, szeretne menedékjogot kérni az országban, 450-en pedig valóban be is adták a kérelmet. A konferencián elhangzott, hogy nem szeretnék, ha a 2015-ös események megismétlődnének – fogalmazott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa.

Az érintett országok el szeretnék kerülni, hogy feltorlódjanak a migránsok, ezért közös megállapodásra van szükség.

Az úgynevezett nyugat-balkáni migrációs útvonalat két évvel ezelőtt lezárták, és azóta jelentősen csökkent az érintett országokon áthaladó menekültek száma. Macedónia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia jelenleg csak azokat engedi be, akik a jogszabályoknak megfelelően útlevéllel és vízummal rendelkeznek, vagy ott akarnak menedéket kérni.

Görögországnak van a legnagyobb tapasztalata a migráció kezelésében a 2015-ös válság óta, de mind Szerbia, mind Macedónia fejlesztette intézményrendszeri kapacitását – fogalmazott. Hozzátette: Ausztria egyre inkább vezető szerepre törekszik a balkáni térség migrációs problémáinak a megoldásában és tapasztalataival segítheti ezeket az országokat.

Bosznia is nyomás alatt

A 2015-ös migrációs válság idején az illegális bevándorlók elkerülték Boszniát, mert a hegyes vidék miatt nehéz volt a továbbhaladás, most viszont – más szárazföldi útvonal hiányában – mégis erre próbálkoznak – hangzott el az adásban. Bosznia-Hercegovinában azonban nincsenek meg a migránsok ellátásának a feltételei – hívta fel a figyelmet a szakértő.

A bosnyák belügyminiszter szerint nem képes arra, hogy biztosítsa a migránsok hosszú távú tartózkodását az országban. Az Európai Unió segítsége nélkül Szarajevó nem tud megfelelő választ adni a migránsok egyre növekvő száma miatt kialakult helyzetre.

Az elmúlt hetekben több incidens is történt a horvát–szlovén határon horvát rendőrök és migránsok között. Ezzel kapcsolatban Ördögh Tibor elmondta: a horvátok megpróbálják megakadályozni, hogy az illegális határátlépők bejussanak az országba Bosznia-Hercegovina felől.



Lezárhatják a határokat

Szlovénia és Ausztria már korábban jelezte: ha tovább nő az illegális határsértések száma, teljesen lezárják határaikat a migránsok előtt, de Horvátország is felvetette a lehetőséget. Bosznia-Hercegovina a csütörtöki konferenciáján jelezte, hogyha szükséges kirendelheti a katonaságot, de akár le is zárhatja a határait a megnövekedett migrációs nyomás miatt.

Ebben az esetben a nyugat-balkáni útvonalon érkező migránsok Boszniában torlódnának fel – vélte a szakértő. A határok védelméhez emberi és pénzügyi erőforrások szükségesek, kérdés, hogy saját, vagy uniós forrásból finanszírozzák ezeket.

Az érintett országok egyre inkább törekszenek arra, hogy a hadsereget is bevonják a határvédelembe, valamint a nyugat-balkáni országok egy közös adatbázist hoznának létre, hogy kiszűrjék azokat a migránsokat, akiket Nyugat-Európából visszaküldtek, és most újra vissza akarnak jutni az unió területére.

De a közös adatbázisra azért is szükség van, mert a nyugat-balkáni országokat az Európai Unió is felszólította, hogy a visszafogadási egyezményeket tartsák be, hogy Bosznia mentesüljön a nyomás alól. A konferencián megállapodtak abban is, hogy június 18-19-én Bécsben ülnek össze a migrációval sújtott országok rendőrségi vezetői, hogy az embercsempészet elleni harc következő lépéseiről tárgyaljanak.