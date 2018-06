Nem gyengítik a NATO-t az Európa és az Egyesült Államok közötti felszültségek

Az Európa és az Egyesült Államok között növekvő feszültségek nem gyengítik a katonai szövetséget – jelentette ki a NATO-főtitkár Brüsszelben, a katonai szövetség kétnapos védelmi miniszteri tanácskozása előtt csütörtökön.

Jens Stoltenberg aláhúzta, vannak véleménykülönbségek a NATO-partnerek között, egyebek mellett olyan kérdésekben, mint a kereskedelem vagy az Iránnal kötött nukleáris megállapodás, ugyanakkor továbbra is képesek erősíteni az együttműködést és a transzatlanti kapcsolatokat a szövetségen belül. A szövetségesek a köztük bizonyos kérdésekben mindig is fennálló nézetkülönbségek ellenére hatékonyak, egyebek mellett a védelmi struktúra kiépítésében. Képesek együttműködni a terrorizmus elleni harcban és közös akarattal döntöttek a védelmi kiadások növelés mellett is a közös védfelem érdekében.

A szövetség elmúlt években tapasztalt erősödését bizonyítja az is, hogy az Egyesült Államok és Kanada is növelni kívánja katonai jelenlétét Európában – tette hozzá.

Stoltenberg üdvözölte a tálibokkal szembeni hadműveletek csütörtökön bejelentett átmeneti felfüggesztését és arra szólította fel a szélsőséges lázadókat, hogy tegyék le a fegyvert és kezdjék meg a béketárgyalások előkészítését. Aláhúzta, Asraf Gáni afgán elnök tűzszünetre vonatkozó bejelentése az elnök és kormánya béke melletti komoly elkötelezettségét jelzi.

A tálibok nem nyerhetnek a harcmezőkön. Egyetlen lehetőségük, hogy tárgyalóasztalhoz ülnek és megkezdik a béke megteremtéséről szóló tárgyalásokat – hangsúlyozta. Afganisztán stabilitása nem csak az ország vagy a régió céljait szolgálja, hanem globális biztonsági célokat is – szögezte le a főtitkár.