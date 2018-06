Újabb szigorítást jelentett be Dánia az illegális bevándorlás megfékezésére

Központot hoznának létre az elutasított menedékkérőknek egy olyan európai országban, amely nem túl vonzó a migránsok körében. A dán miniszterelnök bejelentette, a megvalósításon több országgal is tárgyalnak. Alig pár napja kitoloncolási központok felállítását sürgette az új olasz belügyminiszter is. A bajor kormány új típusú menekültügyi központok létrehozásáról döntött, amelyekben ellenőrzött körülmények között helyezik el a menedékkérőket.

Következetesen ellenzi Dánia a tömeges migrációt

Több európai országgal, köztük Ausztriával is folynak tárgyalások az elutasított menedékkérők számára felállítandó központ létrehozásáról – erről beszélt a dán miniszterelnök egy keddi rádióműsorban. Lars Lokke Rasmussen elmondta: a tervek szerint ez a központ egy olyan európai célországban jönne létre, amely nem túl vonzó a migráció szempontjából. A megvalósítás már idén megkezdődhet.

Rasmussen szerint az ideális megoldást az jelentené, ha a menedékkérelmeket Európán kívül nyújtanák be, és csak pozitív elbírálás esetén léphetnének a kontinensre a dokumentumok benyújtói. Igaz, a kormányfő szerint ezt nehéz lenne megvalósítani.

A dán miniszterelnök következetesen ellenzi a tömeges migrációt. A koppenhágai kormány az elmúlt időszakban több szigorú intézkedésre szánta el magát. Döntött a hivatalosan is gettónak nevezett városrészek felszámolásáról, amelyekben szinte kizárólag bevándorlók laknak. Ezekben a negyedekben a saját szabályaik szerint működő, párhuzamos társadalmak alakultak ki, ahol nehéz érvényt szerezni a törvénynek.

A társadalmi beilleszkedés erősítésére a bevándorlók gyerekeinek egyéves koruktól kötelezően heti 25 órás köznevelésben kell részt venniük. A foglalkozásokon a dán nyelv mellett az egyenlőségről és a fontos dániai ünnepekről tanulnak.





Több ország is szigorítana

Nemcsak Dániában jelentenek be szinte hetente valamilyen menekültügyi szigorítást. Kedden a bajor kormány úgy döntött: csökkenti a bevándorlóknak adott támogatásokat, amelyek helyett természetbeni juttatásokat vezetnek be. Emellett ötezerrel bővítik a menedékkérők által betölthető helyek számát a közmunkaprogramban. A program tartalmazza azt is, hogy a tartomány összes kerületében új típusú befogadó központokat építenek ki. A létesítmények arra szolgálnak, hogy az országba lépéstől egészen a menedékkérelem lezárásáig ellenőrzött körülmények között helyezzék el a menedékkérőket.

Az elutasított menedékkérők kitoloncolásának felgyorsításáról beszélt a hétvégén az új olasz kormány belügyminisztere is. Matteo Salvini vasárnap az egyik legleterheltebb szicíliai befogadó központba látogatott. A miniszter elmondta: el kell érni, hogy kevesebben jöjjenek. Ez önmagában nem elegendő az országba érkezett mintegy félmillió illegális bevándorló miatt kialakult helyzet megoldására. Matteo Salvini szerint ezért fel kell gyorsítani a migránsok visszaküldését. Ehhez pedig kitoloncolási központokat kell létrehozni, és a kibocsátó országokat rá kell venni a visszafogadásra.

Címlapképünk illusztráció.