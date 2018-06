Az Egyesült Államok elkötelezett az Iránnal szembeni nyomásgyakorlás mellett

Egyre inkább úgy tűnik, hogy nem lehet megmenteni az Iránnal 2015-ben kötött atomalkut. Ennek az lett volna a lényege, hogy a gazdasági engedményekért cserébe Irán felhagy a nukleáris fegyverkezési programjával. Donald Trump május elején jelentette be, hogy az Egyesült Államok kilép a megállapodásból. A többi nagyhatalom hiába próbálja fenntartani a megegyezést, Irán most mégis újrakezdheti az urándúsítást. Az amerikai külügyminisztérium képviselője Budapesten is próbálta elmagyarázni a döntésük hátterét.