Akár nagykoalíció is alakulhat Svédországban a választások után

Flamm László történész, külügyi szakértő, Svédország-szakértő szerint akár nagykoalíció is létrejöhet Svédországban a kormányzó szociáldemokraták és az ellenzéki mérsékelt konzervatívok között a szeptemberi választások után, annak ellenére, hogy ez nagyon szokatlan lenne az országban.

Ősszel Svédországban is választásokat tartanak. A kampány talán legmegosztóbb témája a svéd kampányban is a bevándorlás.

Hosszú folyamatnak az eredménye, hogy a Svéd Demokrata Párt népszerűsége az elmúlt 5-6 évben markánsan 10 százalék felett volt, a menekültválság számukra hozott politikai tőkét – fejtette ki az M1 Ma Este című műsorában a Svédország-szakértő. Flamm László hozzátette, nem véletlen, hogy az őszi választás előtt a jelenleg kormányon levő szociáldemokrata kormány szigorított a bevándorlással, illetve a menekültüggyel kapcsolatos törvényeken. „Ez egyértelműen a kampánynak a része” – kommentálta a szakértő.



Arról is beszélt, nem véletlen, hogy mostanában a svéd politikai életben földcsuszamlásszerű változások mennek végbe, és az ország elmúlt hatvan évéhez képest rendkívül izgalmas lesz a következő választás.

„Azért is lesz ez most érdekes, mert a kormányzó baloldali koalíció, illetve az ellenzéken levő mérsékelt-konzervatív tábor közel azonos támogatottságot élvez, és a harmadik erő, a Svéd Demokraták markánsan 20 százalék felett vannak. Tehát az lesz most a döntő, hogy a választások után milyen kormány fog alakulni” – magyarázta.

Továbbá nagyon érdekes mozzanatként értékelte, hogy akár egy nagykoalíció is létrejöhet a szociáldemokraták és a most ellenzékben levő mérsékelt-konzervatívok között. Megjegyezte, Svédországban soha nem volt divat a nagykoalíciós kormányzás, így a felvetés szokatlan lehet, mégis elképzelhető, hogy ez bekövetkezik azért, hogy a populista szélsőséges pártot ne engedjék a hatalom közelébe.

Jelezte: nem tartja reálisnak, hogy kormányra kerüljenek a Svéd Demokraták, mivel mind a baloldal, mint a jobboldali tábor elzárkózik a koalíciótól velük, ezért is röppentek fel hírek a nagykoalícióról.